"Un piso de segunda mano puede tardar en venderse tres semanas; en Madrid el precio llega hasta los 6.000 euros por metro cuadrado, en el extrarradio es la mitad"

El mercado de la vivienda de segunda mano sigue creciendo y batiendo récords en España. Tal como han analizado este miércoles los periodistas Jorge Bustos y Pilar Cisneros en el programa 'Herrera en COPE', la venta de este tipo de inmuebles se ha disparado. De las 67.700 casas vendidas en octubre, la gran mayoría, unas 53.000, fueron de segunda mano. Este fenómeno se produce en un contexto de expectación por la última reunión del año del Banco Central Europeo, donde los expertos prevén que se mantendrán los tipos de interés.

El motivo principal de esta subida, según ha explicado Pilar Cisneros, es la falta de vivienda nueva. "Apenas se construye y no hay oferta", ha señalado. Esta escasez provoca que los pisos usados literalmente vuelen del mercado, una situación que ha corroborado un experto del sector en el mismo programa.

Cerramientos en una vivienda en construcción

Un piso a precio de mercado se vende en 2 o 3 semanas

El director de una oficina de Gilmar en Madrid, Philip Pérez-Cirera, ha detallado en 'Mediodía COPE' la rapidez con la que se cierran las operaciones. Según el experto, el plazo de venta depende del importe y la zona, pero ha afirmado que "un piso bien ajustado a mercado, tal la situación de mercado que hay ahora mismo, se puede vender en 2, 3 semanas".

Un piso bien ajustado a mercado se puede vender en 2 o 3 semanas" Philip Pérez- Cirera Experto en el mercado inmobiliario

Precios dispares y acceso tardío a la vivienda

El precio medio de estos inmuebles varía significativamente según la ubicación. En una capital, se pueden alcanzar los 6.000 euros por metro cuadrado, pero en una localidad del extrarradio, "ese precio se puede reducir a la mitad", han comentado en la emisora. Esta realidad económica dificulta cada vez más la compra.

Uno de los datos más preocupantes que se han destacado es la edad media de acceso a la primera vivienda, que actualmente se encuentra en el entorno de los 45 años. Este hecho convierte el acceso a la vivienda en uno de los problemas que más preocupa a los españoles, hasta el punto de que, como ha apuntado Jorge Bustos, ni siquiera un premio importante de la lotería garantiza hoy la compra de un piso en una gran ciudad.

precios un 44% más altos en portales que en notarías

El mercado inmobiliario en España sufre una distorsión sin precedentes, según ha alertado el analista económico Fernando Trías de Bes. Existe un decalaje "demoledor" de hasta un 44% entre los precios en los portales inmobiliarios y el valor final registrado en las compraventas notariales. Esta situación, calificada por el experto como una clara "distorsión del mercado", refleja una burbuja de precios alimentada por la falta de oferta, aunque se diferencia de la crisis de 2008 en que no se trata de una "burbuja especulativa", pues no se compra para revender con apalancamiento financiero.

Más sobre vivienda Los inquilinos podrán ser desahuciados por no pagar el IBI según la Ley de Arrendamientos, aunque el contrato de alquiler no indique la cantidad exacta

El origen de esta espiral de precios se encuentra en lo que Trías de Bes denomina un "efecto bola de nieve'". El proceso se inicia cuando una agencia inmobiliaria, con el fin de captar la exclusiva de una vivienda, propone un precio de venta inflado. Este valor inicial, a menudo muy por encima del real, es tomado como referencia por otros vendedores de la misma zona, generando un "efecto contagio" que acaba por distorsionar por completo la percepción del valor de los inmuebles en todo el mercado.

Ante esta coyuntura, el analista ofrece una recomendación clave para quien busca comprar un piso: consultar las bases de datos del colegio de notarios. Según Trías de Bes, estos registros públicos reflejan "lo que realmente se vende", ofreciendo una imagen fiel de las transacciones. Para conocer el precio real y ajustado, el economista sugiere añadir al valor notarial "un 5, 7 u 8 por ciento" en previsión de posibles pagos no declarados, una práctica que, según matiza, ha disminuido considerablemente.