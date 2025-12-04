Pilar García de la Granja, sobre los coches eléctricos: "Si compras uno antes de 2026 la ayuda es de 7.000 euros siempre que entregues el antiguo para achatarrar; si no, son 4.500"

Pilar García de la Granja, en la sección 'Economía de bolsillo' de 'Herrera en COPE', ha detallado el nuevo plan quinquenal del Gobierno para incentivar la industria y la venta de coches eléctricos. El Ejecutivo planea movilizar 2.800 millones de euros el próximo año para impulsar un sector que representa casi el 10% del PIB español y da empleo a 2 millones de personas.

Un plan en tres ejes

Según ha explicado García de la Granja, el plan se articula en tres grandes proyectos. Se destinarán 400 millones de euros para incentivar directamente la compra, 300 millones para mejorar la red de recarga y 580 millones adicionales para un nuevo PERTE que impulse la eficiencia y la innovación en la industria.

La experta en economía ha subrayado la importancia de la infraestructura, ya que "no te sirve de nada tener un coche eléctrico si no hay sitios para recargarlos". Este plan integral responde a una demanda que la industria del automóvil llevaba años pidiendo para salvar a las empresas, la producción e incentivar la venta de estos vehículos, que siguen siendo muy caros.

Novedades en la gestión de las ayudas

Una de las principales novedades que ha destacado Pilar García de la Granja en el programa conducido por Jorge Bustos es el cambio en la fórmula de las ayudas a partir de 2026. La cuantía dependerá del tipo de coche eléctrico o enchufable y, crucialmente, la ayuda será inmediata en el momento de la compra.

Además, se creará un solo fondo para ser gestionado desde el Gobierno, eliminando el sistema actual a través de las comunidades autónomas. Con este cambio se busca evitar las largas listas de espera, ya que, según ha recordado la periodista, "a veces, tardaba hasta 2 años en llegarte esta subvención".

Ayudas disponibles este año

Para quienes deseen comprar un coche antes de que termine el año, García de la Granja ha recordado que el Plan Moves 3 actual sigue vigente. Este plan ofrece hasta 7.000 euros si se compra un coche eléctrico y se entrega un vehículo antiguo para achatarrar.

En caso de no entregar un coche antiguo, la ayuda se reduce a 4.500 euros. Para los coches híbridos enchufables, las ayudas son de hasta 5.000 euros con achatarramiento y 2.500 euros sin él. No obstante, ha matizado que existe un límite: "el coche no te puede costar más de 45.000 euros sin IVA" para poder acceder a estos beneficios.

el impuesto que se prepara para el coche eléctrico

Mientras en España se incentiva la compra, otros países ya preparan el terreno para compensar la caída de ingresos fiscales por los carburantes. En el Reino Unido, a partir de abril de 2028, los conductores de coches eléctricos pagarán una tasa de circulación de 3 peniques por kilómetro. Los vehículos híbridos enchufables, por su parte, abonarán un penique y medio por cada kilómetro recorrido. Este nuevo impuesto, según detalló la periodista Pilar García de la Granja, se revisará anualmente para ajustarse a la inflación, marcando un cambio de paradigma en la fiscalidad asociada a la movilidad eléctrica y la recaudación de impuestos.

Alamy Stock Photo Punto de recarga para coches eléctricos o híbridos. Estación de recarga para vehículos eléctricos en el aparcamiento de Alcudia, Mallorca.

El método de cobro se integrará en el sistema de inspección técnica de vehículos. Será en el momento de pasar la ITV cuando se verifique el kilometraje del coche y se proceda a cobrar directamente la tasa a los usuarios. Con esta medida, el objetivo del gobierno británico es ambicioso: espera recaudar anualmente cerca de 30.001 millones de euros, una cifra que busca suplir el vacío dejado por los impuestos sobre la gasolina y el diésel y asegurar la sostenibilidad de las arcas públicas.