"Está exenta del IRPF y de la Seguridad Social y los camioneros solicitan a Hacienda la actualización de la cuantía por dietas que perciben"

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Asociación Nacional de Empresarios de Transporte en Autocar (Anetra) han presentado una solicitud formal al Ministerio de Hacienda. El objetivo es la actualización de la cuantía por dietas que reciben los conductores profesionales, un importe que se encuentra exento del IRPF y de la Seguridad Social. La controversia, analizada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, surge porque estos importes llevan más de dos décadas sin revisarse, una situación que choca con la postura de los sindicatos.

Una cuantía congelada desde 2002

Los límites de exención aplicables a los gastos de manutención para los transportistas llevan congelados desde el año 2002. Esta situación se ha mantenido a pesar de que la inflación acumulada en este periodo supera el 81%. Como resultado, los importes actuales, fijados en 26,67 € diarios en territorio nacional y 48,08 € en el extranjero sin pernocta, son insuficientes para cubrir los gastos reales, lo que obliga a los conductores a tributar por el exceso o a no poder cubrir sus necesidades básicas durante los desplazamientos. El sector defiende que no se trata de un incremento salarial, sino de una necesaria recuperación del poder adquisitivo.

Alamy Stock Photo Camiones en la autopista AP-7 en Cataluña

La frontal oposición de los sindicatos

Sin embargo, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos. Según explicó el experto en motor Alfonso García 'Motorman', el sindicato Comisiones Obreras se ha manifestado en contra de la actualización. La organización considera que esta medida esconde un objetivo diferente al planteado por las patronales.

Es una estrategia para consolidar y ampliar el fraude masivo en las cotizaciones a la seguridad social"

Desde CCOO denuncian que "es una estrategia para consolidar y ampliar el fraude masivo en las cotizaciones a la seguridad social". El sindicato va más allá y califica las dietas como un "salario encubierto" que forma parte de un "fraude sistemático" en el sector del transporte por carretera. Esta acusación añade una capa de complejidad a una reclamación que parecía centrarse únicamente en el poder adquisitivo de los trabajadores, que ven cómo, pese a tener un buen sueldo, este es mejorable, tal y como se puede analizar en profundidad.

Alamy Stock Photo Camión Daf XF finlandés estacionado en una calle de Fuengirola, Málaga

Un conflicto con respaldo judicial

Para reforzar su petición, Fenadismer y Anetra argumentan que cuentan con el respaldo de una reciente Sentencia del Tribunal Supremo del año 2025. Dicho fallo unifica doctrina y establece que las dietas deben quedar excluidas de la base de cotización a la Seguridad Social, siempre que no excedan los límites legales y se acredite la realidad del desplazamiento, un hecho que aporta una mayor seguridad jurídica al sector. Aunque a veces los miles de trabajadores autónomos y asalariados disfrutan de su trabajo, la situación es complicada, como se puede comprobar en este testimonio.

Las patronales también señalan que los importes actuales están muy por debajo de los que se reconocen a los empleados públicos y de las cifras que se manejan en otros países europeos, lo que genera una brecha competitiva. Esta situación se suma a otras preocupaciones del sector, como el estado de las carreteras, que dejan en impuestos 21.000 millones. Además, como apuntaba 'Motorman', el Ministerio de Hacienda también ha encarecido este año la compra o herencia de vehículos debido a nuevas tasaciones fiscales.