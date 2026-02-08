Stuani sale únicamente en el minuto 96 para lanzar un penalti para dar la victoria al Girona ante el Sevilla, y su fallo provoca la reacción de Paco González: "En todo el domingo

Sevilla y Girona se repartieron los puntos al acabar con empate 1-1 el encuentro que se disputó este domingo en el Sánchez Pizjuán.

Este punto deja a los hispalenses en el puesto 13º, con 25 puntos, tres por encima del descenso. El Girona, por su parte, está un puesto y un punto por encima del descenso.

final de locura

El Girona se adelantó en el marcador en el minuto 2 a través de Lemar. Cuando el conjunto catalán acariciaba la victoria, llegó el golazo de Kike Salas en el minuto 92 para igualar el choque.

El jugador del Sevilla acabó recuperando una pérdida de Echeverri en zona de salida de su equipo. Salas se plantó en la frontal y con un gran zurdazo acabó superando a Gazzaniga,que nada pudo hacer para detener el esférico.

El partido iba hacia el 1-1 cuando en el minuto 96 Suazo derribó a Iván Martín cometiendo un penalti claro.

En ese momento, Míchel, entrenador del Girona, decidió dar entrada al uruguayo Christian Stuani. Un especialista desde el punto de penalti que tenía la tarea de transformar la pena máxima para dar los tres puntos para su equipo. Sin embargo, su lanzamiento fue detenido por el portero Odysseas Vlachodimos. Tras ese penalti, el partido se acabó con ese resultado final de 1-1.

LaLiga Vlachodimos saluda a Stuani tras el Sevilla-Girona

tiempo de juego

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego saltaron las dudas sobre la decisión de Míchel de introducir a Stuani solo para lanzar el penalti.

Tras el fallo del uruguayo, Paco González señaló al entrenador del conjunto catalán: "Es un error de Míchel de primero de entrenador de Alevín".

EFE Michel, entrenador del Girona, durante el partido ante el Sevilla

"Tiene experiencia, pero no ha tocado un balón en todo el domingo, y el primer contacto es un penalti", añadió el director y presentador de Tiempo de Juego.