Juan Carlos (53), camionero: "No soy autónomo, soy uno de los miles de trabajadores asalariados que tiene este país, pero puedo decir que disfruto con mi trabajo"

Juan Carlos, un camionero de 53 años originario de Albacete, ha compartido su experiencia en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo'. A diferencia de la creencia popular, no es autónomo: "Soy uno de los miles de trabajadores asalariados que tiene este país". Y a pesar de los desafíos, lo afirma con rotundidad: "Puedo decir que disfruto con mi trabajo".

En el momento de la llamada, Juan Carlos se encontraba al volante de su Scania, transportando bobinas de papel desde Valencia con destino a Madrid. Para él, las horas nocturnas son ideales para conducir un vehículo de gran tonelaje. "Por la noche no hay tráfico, son las horas más cómodas", explica, ya que al amanecer la carretera se convierte en "un enjambre" de coches.

La radio, una fiel compañera de viaje

Las largas jornadas en solitario se hacen mucho más llevaderas gracias a la radio. Juan Carlos confiesa que escuchar la radio, y en especial a Carlos Moreno y al resto del equipo, es una gran compañía. "Se hace todo muy ameno escuchándoos, es muy llevadero teneros a vosotros de compañía durante estas largas jornadas que nos pegamos", asegura.

Alamy Stock Photo Un conductor de camión mira la carretera a través del espejo lateral mientras conduce por un camino recto en un área abierta.

Su pasión por el volante no fue temprana, ya que se sacó el carné "tarde", pero pronto descubrió su vocación. "Me di cuenta de que me gusta la carretera", afirma con sencillez, y añade con lógica: "Si te gusta la carretera, no te vas a poner a trabajar de albañil". Esta pasión le ha llevado a ser uno de los transportistas que, como él mismo dice, disfruta con su profesión.

La precariedad que expulsa a los jóvenes

Juan Carlos también ha abordado los problemas que afectan al sector del transporte, explicando por qué "faltan chóferes". Critica que muchos jóvenes invierten en los carnés pero abandonan la profesión al chocar con la realidad impuesta por algunos empresarios, como las largas e interminables esperas no remuneradas para cargar o descargar. "La gente se echa para atrás cuando ven realmente la situación", lamenta, una visión que contrasta con la de jóvenes como Andrea, que ha encontrado su camino en el sector.

No soy el vigilante de un camión para estar 24 horas"

El camionero subraya una distinción clave en sus responsabilidades, una queja habitual en la profesión. "A mí me pagan por conducir, no me pagan por estar cuidando el camión", sentencia, rechazando la idea de tener que vigilar el vehículo fuera de su horario de conducción. "No soy el vigilante de un camión para estar 24 horas", añade, una reflexión sobre una realidad que podría cambiar si, como algunos expertos apuntan, el futuro de los camiones pasa por ser controlados de manera remota.

Alamy Stock Photo Una persona está dentro de la cabina de un camión sosteniendo vasos y un trozo de papel.

A pesar de todo, Juan Carlos ha encontrado un equilibrio que valora enormemente. Para él, la clave de su satisfacción laboral es poder volver a casa cada día. "Dormir en mi casa, eso para mí es más que si fuese otra nómina", confiesa. Prefiere esta estabilidad a un sueldo mayor, un factor que no siempre se tiene en cuenta, aunque algunos camioneros revelan sueldos sorprendentes en España.

Vosotros sois la voz de un pueblo"

Finalmente, la conversación ha tomado un giro emotivo cuando Juan Carlos ha recordado el reciente accidente de tren. Con la voz entrecortada, ha criticado la falta de inversión real en infraestructuras: "No se puede decir que he cubierto unos daños cuando solamente los has tapado, no los has reparado. Han tapado, han tapado. Luego pasa lo que pasa". En su despedida, ha agradecido al programa su labor, considerándolos un altavoz para la gente: "Vosotros sois la voz de un pueblo, Carlos".