"El sector del transporte deja 21.000 millones en impuestos, pero las carreteras están cada vez peor y la solución muchas veces es poner un cono para evitar un bache"

El conflicto en el sector ferroviario se intensifica. Tras una primera reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, los sindicatos de maquinistas (SEMAF, CCOO y UGT) mantienen la huelga de trenes convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Desde las organizaciones califican el encuentro como una "toma de contacto" y afirman que, aunque ha habido "buenas palabras", no se han planteado soluciones concretas a los problemas estructurales de seguridad y calidad que denuncian tras los accidentes de Adamuz y Yélida. Mientras, el ministro asegura que hará todo lo posible por evitar los paros, aunque la amenaza de una huelga indefinida sigue sobre la mesa.

Durante el programa 'La Linterna', el periodista económico Iván Alonso ha analizado las posibles consecuencias. La huelga afectará principalmente a Cercanías en Madrid y Rodalíes en Barcelona, así como a los servicios de Media Distancia en comunidades como Castilla y León, Galicia o Andalucía. Aunque en la Alta Velocidad (AVE) y Larga Distancia se prevé una mayor cobertura de servicios mínimos, también se esperan retrasos y cancelaciones. Ante esta situación, Renfe ha anunciado que implementará un sistema de compensaciones para los viajeros afectados, con devoluciones y cambios de billetes.

El caos ferroviario no solo afecta a los pasajeros, sino que satura todavía más las carreteras y agrava la situación de un sector clave: el transporte de mercancías. La problemática ha sido abordada en los micrófonos de COPE por Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), quien ha sido tajante al respecto.

Una red vial abandonada

Llevamos años sin inversión en mantenimiento de carreteras"

González ha denunciado el lamentable estado de conservación de muchas carreteras españolas, una situación que, según él, todos los usuarios perciben. "Hay muchas de ellas que por el carril derecho no se puede circular", ha afirmado, señalando que el desgaste producido por los vehículos pesados lo convierte en un riesgo. El presidente de la CETM ha criticado que la solución a veces sea "poner conos para evitar baches" y ha recordado que el sector aporta a las arcas del Estado cerca de 21.000 millones de euros en impuestos, una cifra de la que, según los presupuestos, apenas se destinan 2.000 millones a mantenimiento. "Llevamos años sin inversión en mantenimiento de carreteras", ha sentenciado.

Costes disparados y riesgo logístico

Aunque el ferrocarril mueve apenas un 3% de las mercancías en España, los problemas en la red ferroviaria, como los cortes en el túnel de Rubí, tensionan la logística por carretera, especialmente en puntos clave como la salida y entrada de contenedores del puerto de Barcelona. Este caos en las infraestructuras dispara los costes y pone en jaque la cadena de suministro. González ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que "no hay desabastecimiento", pero ha reconocido que están "más presionados que días atrás".

El mal estado de las vías obliga a los transportistas a dar más rodeos, lo que se traduce en un aumento de los costes operativos. "Hay que hacer más kilómetros, hay más coste que debemos repercutir a nuestros clientes. Sintiéndolo mucho, no somos ONGs, somos empresas que necesitamos generar beneficios", ha explicado González. Este sobrecoste deriva de un mayor consumo de combustible, más desgaste de frenos y más horas de conducción, dificultando el cumplimiento de los plazos de entrega.

Faltan 30.000 camioneros

A la precariedad de las infraestructuras se suma una grave falta de mano de obra. El sector necesita actualmente unos 30.000 profesionales para mantener la calidad del servicio. Se trata de un problema estructural agravado por el envejecimiento de la plantilla, con una media de edad de 55 años. "Si a esto sumamos en 5 o 10 años, tendremos ya un envejecimiento total de nuestros profesionales sin haber conseguido atraer nuevos", ha alertado el presidente de la CETM, que pide, junto al ministerio, medidas "reales y concretas" para hacer atractivo un sector que es duro pero con oportunidades.

Finalmente, Carmelo González ha puesto el foco en otro problema creciente: la inseguridad. La falta de aparcamientos seguros para camiones está directamente relacionada con un aumento de los robos de mercancías. Sin embargo, la situación ha escalado y ahora también afecta a la integridad de los conductores. "Ya no es que se lleven la mercancía, que es un problema, los profesionales están sufriendo amenazas personales en esos momentos de robo", ha concluido.