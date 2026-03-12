Alfonso García, experto en tráfico: "Quieren sanciones más duras por exceso de velocidad, se rebajarían de 60 kilómetros por hora a 50 en ciudad y de 80 a 70 en carretera"

El Gobierno quiere modificar el Código Penal para endurecer las penas por exceso de velocidad. El Partido Socialista ha presentado un proyecto de ley con este fin, una cuestión que ha sido analizada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE por Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor Alfonso García, conocido como 'Motorman'.

Una reforma clave del Código Penal

La propuesta del PSOE busca una revisión de la normativa vigente, que data de hace 20 años, y se centra en la modificación del artículo 379.1 del Código Penal. Según explicó Alfonso García, el objetivo es claro: "Quieren sanciones más duras por exceso de velocidad y que se imputen antes como delito". Con esta reforma, los límites para que un exceso de velocidad sea considerado delito se reducirían notablemente.

Quieren más multas, sanciones más duras por exceso de velocidad y que se imputen antes como delito"

Alamy Stock Photo Señal de límite de velocidad de 110 km/h a lo largo de la carretera

En concreto, en ciudad, el margen se rebajaría de los 60 km/h actuales a 50 km/h por encima del límite permitido. Por su parte, en carretera, el umbral pasaría de superar en 80 km/h la velocidad máxima a 70 km/h. Ambas infracciones serían consideradas como faltas muy graves bajo una normativa que el PSOE califica de "obsoleta". Estos cambios llegan en un momento en que se implementan nuevos sistemas de vigilancia como el radar remolque.

El peso de la velocidad en los accidentes

La propuesta de endurecimiento de las penas se apoya en los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Según el organismo, la velocidad excesiva o inadecuada es la causante directa del 24% de los accidentes con víctimas. El impacto de esta infracción en las carreteras españolas es evidente, con algunos de los radares que más multas ponen en España situados en vías clave como la M-40.

Europa Press (Foto de ARCHIVO)Nueva señal con el límite a 90 kilómetros por hora en la carretera N-435, en Extremadura.Europa Press TV / Europa Press29 enero 2019, señales, velocidad, límite, tráfico. 29/1/2019

Cada año, la DGT tramita casi 3,5 millones de multas por este motivo, lo que también supone el 40% de la retirada de puntos del carné de conducir. La instalación de nuevos cinemómetros, como el nuevo radar que multa en Madrid desde el 1 de septiembre, refuerza la vigilancia y el control sobre los conductores.