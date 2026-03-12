El último adiós a las mascotas se transforma: así son los tanatorios para animales en España

En España, donde ya hay más casas con animales que con hijos menores y la cifra de mascotas supera los 30 millones. De ello, ha surgido un fenómeno social y económico conocido como 'pet money', la economía relacionada con mascotas. Este mercado, que mueve más de 7.700 millones de euros al año, abarca desde alimentación y cuidados hasta servicios especializados como los tanatorios para mascotas. Sobre esta realidad ha hablado en 'La Tarde' de COPE Daniela Vallejo, propietaria de Pets Eternity SL, un crematorio con sala de tanatorio para familias con mascotas en Madrid.

Un servicio para el último adiós

Daniela Vallejo ha explicado que, contrariamente a la creencia popular, "en las clínicas veterinarias no se hacen cremaciones", sino que actúan como punto de almacenamiento hasta que una empresa externa recoge al animal. Su propuesta en Pets Eternity se diferencia por ofrecer exclusivamente incineraciones individuales y, fundamentalmente, presenciales. "La presencialidad es bastante importante para la familia", asegura Vallejo, permitiendo un homenaje íntimo y recogido para despedir a un miembro más de la familia.

El servicio va más allá de la cremación, ofreciendo un acompañamiento en el duelo. Vallejo destaca que su labor actúa como 'coach' en un momento de pérdida "grandísima, igual que si se te muriese cualquier otro miembro de tu familia". El objetivo es que los dueños no se reprochen "no haberlo dejado ni un momento solos", acompañándolo hasta el final. Este apoyo es crucial para familias que, a veces, "no tiene otra familia o no tiene amigos que lo acompañe", sintiéndose más comprendidas en su necesidad de homenajear a su animal.

Nos centramos en todo momento en la parte de la felicidad que nos ha proporcionado ese animal dentro de lo que sería de nuestro núcleo familiar" Daniel Vallejo Dueña de un tanatorio de mascotas

Un reflejo del cambio social

Al ser preguntada por el perfil de cliente que solicita estos servicios, la administradora de Pets Eternity es clara: no existe un único patrón. "El perfil es de lo más variopinto, hay de todo tipo de familia, familias con cuatro niños, familias muy mayores, gente muy joven", detalla. Este hecho demuestra, según ella, que la sociedad "ha avanzado muchísimo" en el respeto hacia los animales, desvinculándolo de la simple "humanización".

El perfil es de lo más variopinto, hay de todo tipo de familia" Daniela Vallejo Dueña de tanatorio de mascotas

Vallejo, que ha sido propietaria de peluquerías caninas durante 20 años, ha sido testigo directo de esta evolución. Relata cómo un servicio que empezó siendo "prácticamente un artículo de lujo" se popularizó y se convirtió en una "cuestión de higiene", ya que las mascotas han pasado del patio a vivir dentro de casa. "Ya no están en un patio, ya están dentro de nuestras casas, nos suben en el sofá, se meten en una cama", argumenta para explicar por qué los animales "cada vez están más limpios, más protegidos, van más al veterinario".

El millonario negocio de las mascotas

El estatus que han adquirido los animales de compañía explica el auge de negocios relacionados. Como se detalló en el programa de Pilar García Muñiz, existen desde nutricionistas de perros que preparan dietas a medida y campamentos de verano, hasta fotógrafos especializados, panaderías para mascotas y organizadores de eventos, como cumpleaños o incluso bodas donde el animal tiene un papel protagonista.

Este cambio de paradigma se refleja en datos contundentes: un estudio reciente señala que el 45% de la generación Z y el 40% de los millennials afirman que "su mascota es lo más importante en sus vidas". Una tendencia que, como apuntan los colaboradores del programa, parece ir en aumento a medida que se invierte la pirámide demográfica, con un descenso de los nacimientos y un incremento en el número de mascotas en los hogares españoles.