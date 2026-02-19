"Tiene cuatro radares fijos, pero uno es el radar que más multas pone en España y está en la autovía de circunvalación M-40, con más de 150.000 denuncias por exceso de velocidad"

En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', han desgranado los datos sobre los radares más activos de España. Durante el pasado año 2025, dos de cada tres sanciones de tráfico fueron por exceso de velocidad, marcando un nuevo récord de recaudación que supera los 300 millones de euros gracias a los radares fijos, móviles y de tramo. La DGT registró un total de 5,2 millones de denuncias, sin contar Cataluña y País Vasco, de las cuales casi el 65% correspondieron a esta infracción.

El radar 'campeón' de la M-40

La autovía de circunvalación M-40 de Madrid se lleva la palma. Aunque cuenta con cuatro radares fijos, uno de ellos se ha convertido en el que más multas impone en toda España. Según 'Motorman', este dispositivo ha acumulado más de 150.000 denuncias por exceso de velocidad, una cifra que evidencia la intensidad del control en esta vía y que ha puesto de relieve la importancia de conocer la ubicación de los radares en Madrid.

Justo por detrás en este ranking de cinemómetros se sitúa el radar de MercaMadrid, también en la capital, con casi 120.000 sanciones. El podio de los que más "cazan" lo completan el dispositivo de la A-7 en Málaga, con aproximadamente 67.000 multas, y el de la A-15 en Navarra, que registró cerca de 50.000 multas durante el pasado año.

Europa Press Autovía A-7 a su paso por Roquetas de Mar (Almería)

Otras vías bajo estricta vigilancia

Aunque la M-40 lidera en número de multas por un solo radar, hay otras carreteras que destacan por su alta densidad de vigilancia. Es el caso de la Ma-10 en Baleares, que se posiciona como la carretera española con más dispositivos, sumando 32 radares y cámaras en apenas 112 kilómetros entre Andratx y Pollensa, convirtiéndola en una de las carreteras con más cámaras y radares de España. Estos datos demuestran cómo la DGT ha reforzado el control en puntos estratégicos.

Por otro lado, si se habla de kilómetros controlados, la CL-15 en Palencia alberga el radar de tramo más extenso. Este sistema mide la velocidad media de los vehículos a lo largo de 33 kilómetros con un límite de 90 km/h, un trayecto que, según los conductores, se hace 'eterno' y que también figura entre los que más sancionan. La proliferación de estos nuevos tipos de radares hace que sea más difícil detectarlos.