"Reducir los límites máximos de las carreteras a 100 kilómetros hora en autovía en España podría ocurrir, de forma silenciosa"

La Unión Europea no alcanza sus objetivos de reducción de emisiones de CO2 y una de las soluciones que se barajan en varios países es rebajar los límites de velocidad. Esta posibilidad ha sido analizada en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, donde el presentador, Carlos Moreno 'El Pulpo', ha charlado con el experto en motor, Alfonso García, más conocido como 'Motorman', sobre cómo esta medida podría afectar a España.

La forma más rápida es reducir los límites máximos en las vías"

Una medida que avanza "en silencio"

Según explica 'Motorman', la propuesta que se debate en Europa, y que ya es una obligación legal en países como Alemania, es establecer un límite de 100 km/h en autovías y autopistas y 80 km/h en carreteras convencionales. El experto advierte que este cambio "podría también ocurrir en España, y de forma silenciosa, ya lo estamos viendo". De hecho, ya existen ejemplos concretos en el último año donde se ha reducido el límite genérico de 120 km/h. Es el caso de la AG-55 en Galicia, la AP-7 en Cataluña o la AP-8 en el País Vasco, que ya cuentan con tramos a 100 km/h, anticipando lo que podría ser un nuevo límite de velocidad en las autovías españolas.

Alamy Stock Photo / Canva IA Coches pasando la señal de límite de velocidad de 100 kilómetros por hora en una autopista en España

A pesar de ser una medida rápida para cumplir con los objetivos climáticos, 'Motorman' se muestra cauto. "Yo creo que no es la solución", afirma, añadiendo que "habría que evaluarlo bien". En su opinión, existen otros factores a tener en cuenta y no se debería centrar el foco únicamente en los automóviles. "También habría que pensar en la industria y otros sectores", ha señalado durante su intervención.

Más radares y confusión al volante

Uno de los problemas derivados de estos cambios es, según ha apuntado Carlos Moreno, que esta reducción de velocidad parece llegar acompañada de "qué casualidad, más radares". Esto no solo incrementa la vigilancia, sino que también genera desconcierto entre los usuarios de la vía. La proliferación de tramos con límites variables hace que los conductores no sepan con certeza cuál es la velocidad máxima permitida, lo que puede llevar a sanciones inesperadas al desconocer la velocidad exacta a la que saltan los radares de la DGT.

Alamy Stock Photo Señal de límite de velocidad de 110 km/h a lo largo de la carretera

Al final no sabemos a qué velocidad real máxima se puede circular"

El gran problema, como destaca el experto, es que "se nos confunde a los conductores, que al final no sabemos a qué velocidad real máxima se puede circular en ese tramo de autovía o autopista". Esta falta de claridad puede afectar a la seguridad y a la planificación de los trayectos, especialmente para los profesionales del transporte que pasan horas en la carretera. La situación se complica aún más con sistemas como los radares de tramo, que obligan a mantener una velocidad media constante a lo largo de varios kilómetros.