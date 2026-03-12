"La incertidumbre de ignorar qué ha sucedido con ese ser al que amas es un camino tortuoso, que cuanto más tiempo transcurre, se transforma en más lacerante"

El reciente hallazgo de los restos de Francisca Cadenas casi nueve años después de su desaparición, gracias a la UCO de la Guardia Civil, ha puesto un punto y seguido a una larga investigación. Sin embargo, este caso resuelto es solo uno entre los más de 6.000 casos de desaparecidos que siguen sin resolverse en España. Sobre este doloroso tema ha puesto el foco el maestro Luis del Val en 'La Linterna' de COPE, en su charla con Ángel Expósito.

La angustia de los que esperan

Luis del Val ha recordado su experiencia en el periodismo de calle, donde se ha "tropezado en más de una ocasión con los familiares de un desaparecido". Ha señalado que, afortunadamente, "casi todos los casos se suelen resolver en la primera semana, la mayoría de ellos, felizmente". Pero el problema reside en los que no, pues en España, si a los dos meses de pesquisas no hay indicios, "se archiva el expediente y la policía deja de investigar".

Con el paso de los días sin noticias, "la angustia aumenta con tal intensidad" que los familiares llegan a un punto de quiebre. Del Val ha explicado que en esas situaciones es habitual escucharles expresar algo terrible: "Es preferible encontrar su cadáver, que estar condenados a no saber dónde está ni a qué sufrimientos está sometido".

EFE Con gritos de "asesinos, asesinos" han sido recibidos esta mañana los dos hermanos detenidos por la desaparición en 2017 de su vecina Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz)

Los peores destinos imaginados

Esta afirmación, aunque dura, resulta comprensible por los terribles escenarios que la incertidumbre fomenta. El colaborador ha mencionado el "criminal comercio internacional de trata" en el caso de las mujeres, el "comercio de órganos para trasplantes" o "el rapto para convertir a niños en esclavos de pedófilos". Destinos crueles que atormentan la mente de quien espera.

Por todo ello, Del Val ha sido tajante al afirmar que "la desaparición sin respuesta es el dolor más tortuoso, porque incentiva a imaginar los peores destinos para ese hijo, para esa hija, que lleva meses sin que se sepa dónde está". Una agonía constante que se alimenta de la falta de información.

EFE Familiares de Francisca Cadenas, la mujer vecina de la localidad desaparecida en 2017, este jueves en el domicilio en Hornachos (Badajoz)

Un luto sin ataúdes

El escritor ha diferenciado el dolor de la muerte del tormento de la desaparición, citando a César Vallejo y sus "heraldos negros de la muerte". Mientras que la muerte de un ser querido es "un golpe cruel", la sociedad está preparada para resistirlo. Sin embargo, "esta muerte sin cadáver, este luto sin ataúdes, esta ausencia sin esperanza, es mucho más terrible".

La desesperación se asienta "cuando no hay respuesta a ninguna pregunta, ni dinero, ni inteligencia, ni esfuerzo que pueda solucionarlo". Por eso, una respuesta, aunque sea trágica como la del caso de Francisca, puede avivar el dolor pero, a la vez, sosegarlo. Pone fin a un camino "lacerante y amargo" y permite, finalmente, iniciar el duelo.