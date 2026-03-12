"Aunque en España ahora no falte gas, si el estrecho de Ormuz sigue colapsado, habrá un problema de suministro. Qatar ya ha advertido de que faltará el 20% al menos durante un mes"

La escalada bélica en Oriente Medio, que cumple ya 13 días de guerra, está afectando directamente al precio del petróleo y del gas. El gas, en concreto, ha registrado una subida de hasta un 60% desde el inicio del conflicto.

Para analizar cómo puede afectar esta situación a la factura en España, en 'La Tarde' de COPE, con Pilar García Muñiz, hemos contado con la participación del ingeniero industrial y experto energético Jorge Morales de Labra y el divulgador científico Jorge Alcalde.

Aunque desde el Gobierno insisten en que solo un 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Ormuz, el experto Morales de Labra ha advertido que esta es una "visión muy cortoplacista".

Según ha explicado, "el mercado del gas es un mercado internacional" y funciona como una subasta al mejor postor. Esto implica que un buque metanero que se dirige a España puede cambiar su rumbo si otro país le ofrece un precio mayor.

Si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, el buque se da la vuelta" Jorge Morales de Labra Ingeniero industrial y experto en energía

El 20% del gas mundial, en jaque

El problema principal reside en que por el estrecho de Ormuz pasa entre el 20% y el 30% del gas natural licuado del mundo, y lleva 13 días sin que pase ni una gota. "Esto es mucho más que lo de Ucrania", ha subrayado Morales de Labra, destacando la gravedad de una interrupción que afecta a un quinto de los cargamentos de petróleo y a una parte fundamental del suministro de gas global.

El experto ha sido tajante al afirmar que "nadie puede sustituir ese gas". Morales de Labra ha desmentido que Estados Unidos pueda cubrir esa carencia: "¿Y de dónde lo sacan? ¿Y de dónde sacan los metaneros? No tienen capacidad de exportación de tanto gas, es una barbaridad el 20% del gas mundial".

En este sentido, ha asegurado que, "aunque ahora mismo no tenemos un problema de suministro de gas, si esto se prolonga en el tiempo nadie puede sustituir ese gas".

¿A qué precio se llenarán las reservas?

La situación es especialmente delicada por el momento en que se produce. Como ha detallado Morales de Labra, la temporada de calefacción termina a finales de marzo, y es ahora cuando toca "rellenar esas reservas para iniciar de nuevo la temporada en octubre".

El problema es que las reservas de gas en Europa están muy bajas, "en el peor momento posible desde que comenzó la guerra de Ucrania", con países como Alemania por debajo del 30%.

El gran temor no es tanto un desabastecimiento inmediato, sino el coste de reponer los almacenamientos. "El problema no es solamente que no podemos llenarlo, el problema es a qué precio se va a llenar", ha señalado el experto.

Si las reservas se rellenan con el precio actual, ha advertido que "la calefacción del próximo invierno nos va a costar un 60% más de la que nos ha costado este invierno".

Soluciones: renovables y tope al gas

Respecto a las posibles soluciones, Jorge Morales de Labra considera que ampliar las conexiones por gasoducto con Argelia no es la vía, y ha defendido la estrategia que ya sigue la Unión Europea: "No depender de terceros, es decir, las renovables". En este sentido, ha recordado que "lo que tiene España es sol, viento y agua".

El experto también ha matizado la relación entre las renovables y el apagón del 28 de abril, explicando que el fallo no fue de las renovables, sino de la falta de "control de tensión" en el sistema. Ha aclarado que las propias plantas renovables pueden aportar ese control, pero no estaban habilitadas para ello, por lo que se recurrió a los ciclos combinados de gas.

Getty Images Instalación de gas

Ante la magnitud de la crisis, Morales de Labra ha asegurado que "todo apunta a que esto, si se prolonga en el tiempo, va a tener una afección muchísimo mayor que la de Ucrania". Por ello, ha instado al Gobierno a "tocar los impuestos" de forma inmediata para moderar la subida de precios y ha valorado positivamente la idea de aplicar una solución conjunta a nivel europeo, como un tope al gas, para evitar que la subida se traslade "tan bruscamente al sector eléctrico".