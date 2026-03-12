Antonio Turiel, experto en energía: "Lo lógico es que se impongan restricciones, un racionamiento, porque no se sabe lo que puede durar la situación"

El petróleo ha vuelto a protagonizar un susto en los mercados después de los ataques de Irán a varios buques en el estratégico estrecho de Ormuz. La situación, analizada en el espacio 'Clases de Economía' de 'La Linterna' con el periodista económico Iván Alonso, ha provocado que el barril de Brent se sitúe en los 100 dólares, acumulando una subida del 32% desde el inicio de la guerra. Aunque la liberación de reservas de crudo de emergencia ha tranquilizado puntualmente la situación, los expertos coinciden en que la incertidumbre dominará el panorama.

La mayor interrupción de la historia

Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del crudo mundial, y la afectación del tráfico ha generado una disrupción sin igual. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se trata de "la mayor interrupción de suministro de petróleo de toda la historia". El experto en energía del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, advierte que, independientemente de las reservas estratégicas que se liberen, "lo que vamos a tener es una alta volatilidad en los precios".

Lo que vamos a tener es una alta volatilidad en los precios"

Alamy Stock Photo Un hombre sostiene un termostato para medir la temperatura de la casa

Escribano pone en contexto la magnitud del problema: "Cuando tú pierdes 20 millones de barriles al día, tienes la capacidad de liberar, a lo mejor, 6 o 7, pero sigues teniendo un déficit importante". Esta descompensación entre la oferta y la demanda hace temer por la autonomía energética en los próximos meses, ya que ni la intervención de la AIE ha logrado calmar a un mercado muy tensionado.

Racionamiento sobre la mesa

Ante este escenario, voces autorizadas como la de Antonio Turiel, experto en energía del CSIC, plantean la necesidad de tomar medidas drásticas. Turiel considera que la opción más sensata es la contención del consumo desde el primer momento. "Lo lógico es que desde el primer momento se impongan ya restricciones, se impongan ya, pues, algún tipo de medida de racionamiento o de racionalización, porque no sabes lo que puede durar esta situación", ha afirmado.

Lo lógico es que se impongan restricciones, un racionamiento, porque no se sabe lo que puede durar la situación"

Alamy Stock Photo Mujer joven llenando una garrafa amarilla con una manguera de gasolina al aire libre

Impacto en el bolsillo

La consecuencia más directa de esta crisis se refleja en los precios desbocados de los carburantes. En las últimas dos semanas, el diésel se ha encarecido una media de 40 céntimos por litro, mientras que la gasolina ha subido 20 céntimos. Esta escalada de precios no solo afecta a los conductores, sino que también presiona a los mercados bursátiles, con el IBEX 35 volviendo a registrar números rojos.

Por el momento, el Gobierno no ha especificado si tomará medidas de alivio para los consumidores, como una bonificación directa a la gasolina o el gasoil, una opción que sí se aplicó durante la guerra de Ucrania. Sin embargo, no se descarta que se implementen ayudas para los sectores más afectados, como el transporte o el campo.