La educación que cambia vidas: la inspiradora historia de Facundo en el Raval

La historia de Facundo Alexander García Ángel, de 19 años, es un ejemplo de superación en un contexto de vulnerabilidad. Su camino, condicionado por factores de desigualdad estructural, encontró un punto de inflexión al entrar en contacto con la Fundación de la Esperanza, una entidad de la red CaixaProinfancia que ofrece acompañamiento socioeducativo a niños y jóvenes en barrios como el Raval de Barcelona.

La dificultad que tenía era más el tema de la dislexia, que me costaba mucho con el tema de escribir" Facundo Alexander García Ángel

Facundo relata que su principal obstáculo era la dislexia. "La dificultad que tenía era más el tema de la dislexia, que me costaba mucho con el tema de escribir, el tema de leer", explica. Gracias a la ayuda recibida, ha logrado forzarse más y encontrar una nueva motivación: "Ahora me motivó en terminar mi carrera de hostelería, que estoy haciendo el segundo grado, y quiero terminarlo y sacarme el diplomado de la carrera que tengo", afirma.

Más allá del refuerzo escolar

El programa va mucho más allá del refuerzo educativo, centrándose también en el ámbito social y familiar. Estas organizaciones, que trabajan sobre el terreno, se convierten en "lugares seguros" para los menores. Raquel Matchi, educadora en la Fundación Esperanza, detalla que la atención comenzó en 2013 con 18 niños y actualmente atienden a casi 200, de los cuales unos 90 acuden diariamente para recibir apoyo y participar en actividades de ocio.

El objetivo es doble: no solo buscan el éxito en los estudios, sino también darles "herramientas para salir de círculos muy duros y tomar la rienda de sus vidas". Este acompañamiento es crucial, sobre todo al considerar que, según un informe del Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", el 25% de los estudiantes en España recibe clases particulares, un recurso inaccesible para muchas familias vulnerables.

Cerrar el círculo: de ayudado a ayudante

El compromiso social es uno de los pilares del programa, y a menudo se traslada a los propios jóvenes. El vínculo de Facundo con la entidad lo ha llevado a realizar la formación de monitor de ocio con el deseo de "formar parte del equipo en el próximo verano" y ayudar a otros que, como él, llegaron en una situación de dificultad.

Un éxito contra el abandono escolar

El éxito del programa se refleja en sus cifras. En 2025, el programa CaixaProinfancia atendió a más de 67.000 niños y jóvenes en toda España. Los resultados son notables: el 84,7% de los menores atendidos logró graduarse en la ESO y la tasa de abandono escolar se redujo a un 3,5%, una cifra muy inferior al promedio en contextos similares.