Sigue en directo en Tiempo de Juego desde las 19:00h. el inicio de una nueva temporada de LaLiga

Este viernes 15 de agosto arranca la 95º edición de la Primera División de la Liga española. Y los primeros partidos en jugarse son el Girona-Rayo Vallecano a las 19:00 horas en el estadio Montilivi. Y el Villarreal-Real Oviedo a las 21:30 horas en el estadio de La Cerámica. Con el regreso del fútbol lo hace también Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y todo el equipo de COPE.

girona - rayo vallecano 19:00

El Girona arranca la temporada con la idea de mejorar la posición en la que acabó el curso pasado. El conjunto de Michel fue decimosexto, después de que en la temporada 2023/24 acabase en el tercer puesto, y entrara por primera vez en su historia en la Champions League.

EFE El central brasileño Vitor Reis, es una de las caras nuevas cedido por el Manchester City.

Los de Michel tienen varias caras nuevas: Axel Witsel, Thomas Lemar, Hugo Rincón y Vitor Reis, pero pierden para el encuentro al uruguayo Christian Stuani tras el fallecimiento de su padre. Miovksi, del que se espera mucho más esta temporada, será su sustituto. Otro que deberá dar un paso hacia delante es el colombiano Asprilla.

El Rayo Vallecano, que esta temporada jugará en Europa por segunda vez en su historia, tiene el refuerzo de última hora del extremo Fran Pérez. Los de Iñigo Pérez también se han reforzado con el central Luiz Filipe y el lateral izquierdo Vertrouwd. El equipo sigue teniendo problemas en la delantera y la duda de Ratiu, una de sus estrellas, que podría acabar marchándose.

Alineaciones posibles

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Roca; y Miovski.

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Ciss, Unai López; Ratiu, Isi, Álvaro García; y De Frutos.

villarreal - real oviedo (21:30 horas)

El equipo de Marcelino, en la temporada de su regreso a la Liga de Campeones después de las semifinales de 2022, busca seguir con la buena senda con la que terminó la pasada campaña para asaltar el 'top 4' ya sin Alex Baena. Logan Costa y Willy Kambwala no estarán prácticamente durante todo el curso, por lo que Juan Foyth y Rafa Marín serán de la partida. En ataque, tampoco estará su máximo goleador la pasada temporada, Ayoze Pérez, y confiará en Etta Eyong junto a Gerard Moreno.

El Real Oviedo después de 24 años vuelve a la Primera División. Un día mágico para todos los oviedistas, con un partido especial donde se homenajeará a Santi Cazorla, jugador clave de la plantilla, que bajo a Segunda para ayudar a su equipo a retornar a la máxima categoría. Con el veterano Salomón Rondón en punta, el conjunto asturiano quiere prolongar la racha final que consiguió desde la llegada de Paunovic, que firmó a finales de marzo.

EFE El centrocampista del Real Oviedo Santi Cazorla junto a sus compañeros este jueves, durante un entrenamiento previo al partido de mañana ante el Villarreal, en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo.

Alineaciones probables

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín, Sergi Cardona; Dani Parejo, Pape Gueye, Buchanan, Yeremy Pino; Gerard Moreno y Nicolas Pepe.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Luengo, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Ilic, Reina; Hassan, Ilyas Chaira y Fede Viñas.