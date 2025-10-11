El recuerdo viral Fabio Capello sobre Ronaldo Nazario: "Le gustaba ir de fiesta todas las noches, pesaba 94 kilos y no quería adelgazar"

Fabio Capello, ex entrenador del Real Madrid, se confesó y dio su opinión sobre Ronaldo Nazario durante su charla en el Festival Deportivo de Trento. Además recordó entre risas una anécdota que vivió Clarence Seedorf, cuando tenía 18 años.

En cuanto a Ronaldo, conocida es su mala relación con el ex presidente del Real Valladolid, al que acabó dejando escapar en el mercado de invierno de 2007: "Me fui porque era el líder negativo del Real Madrid, y hablo del mejor jugador, Ronaldo. Era alguien al que le gustaba ir de fiesta todas las noches a Baldori, pesaba 94 kilos y no quería adelgazar".

Además, el italiano que dirigió al Real Madrid en dos etapas diferentes, recordó un partido en el que se fueron sin goles en el marcador al descanso. "Entro en el vestuario y no digo nada durante unos minutos. Quería entender qué decir, cómo intervenir. Luego, hablo: 'Chicos, tenemos que hacer esto, esto y esto'", dijo entre risas.

"Termino de hablar y Seedorf, con 18 años, se levanta y dice: 'No, yo haría esto, esto y esto'. Me acerco a él, le doy mi chaqueta con el escudo del Real Madrid y le digo: 'Tenéis otro entrenador. Yo me voy'. Y salí del vestuario", contó el italiano sorprendido con lo que había pasado.

Un momento en el que se vio la personalidad del jugador irlandés y del papel que tenía en el equipo. Además, hay que recordar que fue el propio Capello el que llevó al jugador de la Sampdoria al Real Madrid.