Djokovic sucumbe al milagro de un Vacherot que rompe varios récords del tenis

Valentin Vacherot se lleva las manos a la cabeza tras imponerse a Djokovic y meterse en la final del Másters 1.000 de Shanghai.

El tenista serbio Novak Djokovic se ha despedido este sábado del torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras ser sorprendido en semifinales por el monegasco Valentin Vacherot (6-3 y 6-4), que se convierte en el finalista con el ranking más bajo en la historia de los Masters 1.000.

Djokovic, ganador de 24 títulos de 'Grand Slam' y cuatro veces campeón del certamen chino, se vio sorprendido por el número 204 mundial en un encuentro en el que los problemas físicos en la cadera y la pierna y el malestar que le ha acompañado toda la semana, debido al calor y a la alta humedad en Shanghái, le lastraron de manera letal.

Renqueante, el balcánico trató de sobrevivir y mantuvo el tipo hasta el tramo final del set inaugural. En el primer juego, rompió el servicio de su adversario, que le respondió con un 'contrabreak', y justo en el séptimo tuvo que solicitar la atención del fisioterapeuta para ser atendido. En el siguiente juego, cedió su saque y Vacherot confirmó posteriormente la rotura para hacerse con el parcial.

A pesar de todo, 'Nole' resistió a dos bolas de 'break' en el comienzo de la segunda manga, donde el monegasco buscó alargar los puntos para cansar al exnúmero uno del mundo. Un quiebre en el noveno juego, que se extendió nueve minutos, resultó definitivo para que Djokovic acabase su aventura en Shanghái tras una hora y 41 minutos.

De esta manera, Vacherot, que llegó a China como reserva en la fase previa y que jamás había disputado el cuadro final de un ATP Masters 1.000 en superficie dura, selló su pase al partido definitivo, donde espera al ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev y el francés Arthur Rinderknech.