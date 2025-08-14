El Villarreal prepara un bonito homenaje a Santi Cazorla antes del inicio del partido contra el Oviedo

El Villarreal realizará un homenaje a su exjugador Santi Cazorla, que regresará a Primera División y al estadio de La Cerámica este viernes en el encuentro de la primera jornada entre el equipo castellonense y el Oviedo, su actual club.

Cazorla militó en dos etapas diferentes en el club 'groguet', en el que acumuló nueve temporadas. Tras acabar la última, la 2019-2020, se marchó a Catar y regresó en la 2023-2024 para jugar en el Oviedo y en su segunda campaña fue pieza clave en el ascenso a Primera.

El asturiano debutó en la máxima categoría del fútbol español con el Villarreal en la campaña 2003-2004 -año en que el 'Submarino Amarillo' logró la Intertoto a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini- y acumuló 334 partidos oficiales.

Por eso, antes de empezar el encuentro de este viernes (21.30 horas), su ex compañero y embajador del club, Marcos Senna, le hará entrega de una camiseta con ese número.

Cazorla es el quinto jugador con más partidos de la historia del Villarreal, superado sólo por el propio Senna, Mario Gaspar, Bruno Soriano y Manu Trigueros.