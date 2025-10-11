Manita de Pogacar en Lombardía

El Giro de Lombardía acabó como todo el mundo sabía o preveía. Tadej Pogacar alzó los brazos en solitario en la meta de Bergamo y conquistó su tercer Monumento del año tras la Lieja y el Tour de Flandes. Un triunfo que le coloca como el único corredor de la historia que ha subido al podio en las cinco grandes carreras de un día en la misma temporada. En San Remo fue tercero y en la Roubaix acabó segundo.

El esloveno se convierte también en el primer ciclista en ganar cinco veces consecutivas Il Lombardía y en el segundo después de Merckx en conquistar tres Monumentos en la misma temporada. Otro paso para convertirse en el mejor de la historia. Y eso que esta vez lo tuvo más complicado que de costumbre.

Atacó a falta de 37 kilómetros en la subida al Passo di Ganda y tuvo que enjuagarle 2 minutos de diferencia al estadounidense Quinn Simmons que marchaba en cabeza. Lo hizo con facilidad y se marchó hacia una nueva victoria, la 20ª de la temporada. Le acompañaron en el podio Remco Evenepoel, que llegó a 1:48 y Michael Storer, que acabó a 3:14.