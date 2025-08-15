Stuani se pierde el debut liguero por el fallecimiento de su padre

El delantero uruguayo Cristhian Stuani perdió este jueves a su padre, motivo por el que se ausentará del inicio de LaLiga con el Girona, tal y como anunció el conjunto catalán. "El Girona FC expresa su más sentido pésame a nuestro capitán, Cristhian Stuani, ya toda su familia, por la pérdida de su padre. En estos momentos de tristeza, el club, sus compañeros y la afición nos unimos en el dolor, ofreciéndoles todo nuestro calor y apoyo", comunicó el Girona en su cuenta de la red social 'X'.

Por la mañana, en rueda de prensa, el técnico del club gerundense, Míchel, explicó la ausencia de Stuani en el entrenamiento de este jueves como "motivos personales". "No ha podido estar en el entrenamiento y mañana tampoco, es un tema personal, él os informará", afirmó.

Stuani debía dar una rueda de prensa el pasado miércoles como punto de partida a su novena temporada en Montilivi, pero la comparecencia se canceló a última hora y el jueves no participó en el entrenamiento previo al partido contra el Rayo Vallecano. El uruguayo quedó descartado para el partido de este viernes a las 19.00, y a última hora del día, el Girona comunicó la triste noticia.

A los 38 años, Stuani sigue siendo una pieza clave del Girona: fue el artíficie de la sufrida permanencia de la temporada pasada y ha vuelto a ser el máximo goleador del equipo en esta pretemporada, con tres tantos.