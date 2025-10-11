El nuevo Lamine Yamal se presenta en sociedad con un golazo con la sub-17 con solo 15 años

La selección española sumó su segunda goleada en el grupo 4 de la ronda 1 de clasificación para el Europeo sub-17 al imponerse este sábado a Letonia por 5-0 en partido disputado en Los Ángeles de San Rafael (Segovia).

El conjunto de Sergio García, que en el primer partido había derrotado el pasado miércoles a Andorra por 7-0, cerrará esta fase el martes ante Dinamarca con el billete del pase a la siguiente ronda en el bolsillo.

El barcelonista Roberto Tomás, al aprovechar un rechace del portero letón, abrió la cuenta a los cinco minutos, aunque le costó a España ampliar su ventaja. Tuvo que esperar al minuto 58 a que un trallazo desde fuera del área del también azulgrana Ebrima Tunkara elevara la cuenta. Llegó con siete años a Cataluña, procedente de Gambia, y desde 2021 reside en La Masía. La RFEF se movió rápido para garantizarse a un jugador que es la gran perla de la cantera culé. Juega en el Cadete A del Barça y se desenvuelve como extremo o interior.

Jordi Pesquer, igualmente del Barcelona, no tardó en incrementar el resultado (m.61) ante una Letonia ahora sí que más permeable. El madridista Santiago del Pino aprovechó esta fase de inspiración del cuadro español (m.69) y cerró el triunfo el azulgrana Michal Zuk (m.86) con un remate de cabeza a la salida de un córner. La mala noticia fue la roja que vio el medio del Girona Holmes Junior con el partido prácticamente acabado por una dura falta con la plancha sobre Ilja Anohins en una disputa por un balón en el centro del campo

Sergio García formó con Diego Piqueras, Cases, Mario Díaz, Mayans, Parejo (Pesquer, m.55), Tunkara (Rubén Gómez, m.72), Eloi Gómez (Holmes Junior, m.55), Mencía (Michal Zuk, m.55), Kemo Badji, Roberto Tomás (Enzo Alves, m.65) y Del Pino.