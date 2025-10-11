La segunda víctima, la que era menor de edad, también retira su acusación contra Raúl Asencio

Según ha podido saber Ángel García, la segunda víctima, la menor de edad, retira sus dos acusaciones (pornografía infantil y revelación de secretos). La chica argumenta su decisión diciendo que "su comportamiento fue completamente diferente al del resto de acusados" y que Asencio se ha disculpado reconociendo que cometió "una censurable indiscreción y que ha resarcido los daños morales por él ocasionados". De hecho, contra los otros tres implicados mantiene su causa judicial.

Aunque las dos víctimas han retirado sus acusaciones, queda pendiente lo que la Fiscalía decida hacer ahora. Esta ya hizo su escrito de acusación porque este pacto ha llegado después de tener que presentarlo. El juicio sigue adelante y allí veremos si en su primer alegato la Fiscalía decide retirarla también contra el jugador por revelación de secretos o sigue adelante con ella y Asencio debe someterse al juicio. Por el momento, y eso tiene un gran peso en el proceso, las dos víctimas han retirado todas sus acusaciones y no siguen adelante con ninguna causa ni civil ni penal contra Raúl Asencio.

EFE Raúl Asencio, durante un partido con el Real Madrid