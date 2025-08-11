Gonzalo Miró aplaude la valentía de Ter Stegen durante el Gamper tras el pulso con el Barcelona: "Ha estado de capitán"

Marc-André Ter Stegen y el Barcelona firmaron 'la paz' el pasado viernes, día en el que el portero alemán se mostró abierto a colaborar con el club y en el que el propio conjunto azulgrana informaba en un comunicado oficial que el guardameta había firmado el informe médico de su lesión.

EFE Ter Stegen hablando durante la presentación del FC Barcelona en el Joan Gamper

TER STEGEN Y EL BARCELONA FIRMAN LA 'PAZ'

Una firma que era determinante para que el Barça pudiera inscribir a Joan García antes del inicio liguero contra el Mallorca el próximo 16 de agosto. Aunque la puerta no solo está abierta a la inscripción de Joan, puesto que Marcus Rashford también podría beneficiarse de la paz entre Ter Stegen y el Barcelona.

Todo comenzó cuando el guardameta internacional con Alemania anunciaba a finales del mes de julio en sus redes sociales que se iba a operar de la espalda y que su tiempo estimado de baja serían tan solo dos meses. La idea del FC Barcelona era enviar un informe a La Liga para que determinara cuánto tiempo iba a estar alejado de los terrenos de juego Ter Stegen, pero se negó y comenzó el tenso pulso entre ambas partes.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Ter Stegen durante un partido con el Barcelona

Esa negativa sirvió al Barça para expedientar disciplinariamente y retirar la capitanía al portero. Un castigo que a penas duró 24 horas y que puso fin a un conflicto que este domingo se ha cerrado con Ter Stegen dirigiéndose a la afición azulgrana como capitán de la primera plantilla en la celebración del Trofeo Joan Gamper.

"Creo que ha sido importante solucionar el tema con el club y ahora es momento para mirar hacia delante", afirmó Ter Stegen. El portero también habló de la ilusión por volver al Camp Nou y aprovechó para dar la bienvenida a Joan García, Marcus Rashford y Roony Bardghji.

GONZALO MIRÓ APLAUDE LAS PALABRAS DE TER STEGEN

Este domingo, durante 'El tertulión de los domingos', también se habló del conflicto entre Ter Stegen y el Barcelona, que este pasado viernes vivió su último capítulo con la firma del informe médico por parte del portero alemán.

EFE Ter Stegen y Hansi Flick abrazados durante la presentación del FC Barcelona

La opinión de Miguel Rico era muy clara: "De puertas para afuera, efectivamente, está todo resuelto. Aunque no sé cómo seguirá de puertas para adentro". Y añadía: "Me ha parecido que lo mejor que le podía pasar al Barcelona es lo que ha pasado, que se zanjara cuanto antes esta disputa".

El tertuliano también quiso dar su opinión sobre Ter Stegen y dijo: "Hay que tener mucho valor para que después de las semanitas que nos ha dado plantarse con un discurso en catalán y castellano. Ha estado perfecto".

"Ha estado de capitán", apuntillaba Gonzalo Miró. Opinión con la que Miguel Rico se mostraba totalmente de acuerdo.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.