Ter Stegen, tras firmar 'la paz' con el Barcelona: "Es el momento de mirar hacia adelante"

Ter Stegen saluda a la afición durante la presentación del FC Barcelona en el Gamper

El meta alemán Marc André ter Stegen, primer capitán del Barcelona, aseguró durante la presentación del equipo en el previo del trofeo Joan Gamper, este domingo, que es "el momento de mirar hacia adelante", una vez solucionado el conflicto existente con el club.

"Creo que ha sido importante solucionar el tema con el club y ahora es momento para mirar hacia delante", afirmó Ter Stegen, que recibió más aplausos que pitos cuando fue presentado como uno de los cuatro capitanes del equipo al saltar al césped del estadio Johan Cruyff.

Ter Stegen habló de la ilusión del barcelonismo por volver al Spotify Camp Nou y dio la bienvenida a los tres fichajes: el meta Joan García y los delanteros Marcus Rashford y Roony Bardghji.

"Queremos dar la bienvenida a las nuevas caras y obviamente dar mi apoyo en todas las situaciones con las que nos podemos encontrar. Creo que vamos a ser mejores, vamos a ser más fuertes y estoy seguro de que encajan muy bien en este vestuario", comentó el capitán azulgrana.

También agradeció al equipo técnico, encabezado por el técnico alemán Hansi Flick, por "el gran trabajo" realizado. "El año pasado he disfrutado muchísimo como aficionado, donde he estado muchas veces desafortunadamente. Nos ha devuelto un fútbol de éxito y hemos disfrutado muchísimo", comentó.

Antes se había dirigido a los 6.000 espectadores que se dieron cita en el estadio Johan Cruyff, Flick, quien en español agradeció el apoyo de los aficionados durante el curso pasado.

"Vivimos momentos muy bonitos juntos, fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos", dijo.