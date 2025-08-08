PULSO AL BARCELONA
Ter Stegen rompe su silencio: "Estoy dispuesto a colaborar con el club para resolver este asunto"
El Barcelona retiró este jueves la capitanía al portero alemán, que se ha pronunciado con un comunicado en redes sociales.
Este jueves el Barcelona retiró oficial y temporalmente la capitanía a Ter Stegen, después de que el club azulgrana expedientara al portero alemán por negarse a firmar el parte médico de su lesión.
El Barça alegaba que la retirada del brazalete fue una decisión "consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico" y se mantendrá hasta que "el procedimiento se resuelva".
Todo este lío empezó cuando Ter Stegen se operó a finales del mes de julio de unas molestias en la espalada y anunciaba unilateralmente que tan solo estaría dos meses de baja. El Barcelona, por su parte, tenía estimado que el portero estaría alejado de los terrenos de juego unos cuatro meses y que eso les permitiría poder inscribir a Joan García.
COMUNICADO DE TER STEGEN
Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir.
En las últimas semanas, se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad.
La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el Club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible para seguir luchando por títulos. Además, anuncié públicamente el plazo de recuperación mínimo que necesitaría, el cual me fue comunicado por los expertos más reputados y siempre en coordinación con el Club.
También me gustaría dejar claro - a raíz de ciertas especulaciones - que todas las incorporaciones y renovaciones de contrato del Club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica, por lo que en ningún momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta.
A lo largo de mi carrera, siempre he intentado comportarme con profesionalidad, respeto y compromiso hacia los escudos que he representado. Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi compromiso con estos colores sigue siendo total.
Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del Club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida.
Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará:
Os quiero, culers!
