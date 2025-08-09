Laporta fue a casa de Ter Stegen para hablar con él tras su conciliador comunicado

Parece que ya ha llegado la calma a Barcelona. El Barcelona ha informado este viernes de que el portero alemán Marc-André Ter Stegen "ha firmado la autorización para que los servicios médicos del club tramiten ante LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica".

Una decisión que llegó después de que Ter Stegen hiciera público un comunicado en que afirmaba que firmaría el documento con su consentimiento personal para acercar posturas con el club catalán. El portero comentaba que se encuentra a "disposición de colaborar" en el citado asunto y "facilitar la autorización requerida".

Tras esto, Joan Laporta se desplazó hasta la vivienda del portero alemán para hablar con él. Una charla conciliadora con la que finalmente Laporta dio orden de levantarle el expediente y devolverle la capitanía, tal y como ha informado Víctor Navarro.

"El FC Barcelona informa que el jugador Marc-André ter Stegen ha firmado la autorización para que los Servicios Médicos del Club tramiten a LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica. Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato”, explicó el Barcelona en un comunicado.