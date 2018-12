Cómo afrontar la pérdida de un ser querido en Navidad

Tiempo de lectura: 1



En algunas ocasiones las pérdidas de familiares son inevitables, es decir las mesas que siempre han sido grandes cada vez se van reduciendo más. Son muchas las personas que se agarran a la tristeza del duelo a la hora de celebrar las Navidades. “No soy feliz porque me faltan los que siempre han estado”. Es verdad que la muerte muy reciente pegada a estas fechas hace difícil afrontar con ilusión la Navidad, y no siempre en Navidad hay que estar feliz. De hecho son fechas de una mezcla de sentimientos, la nostalgia, los recuerdos son importantes pero no deben anclarnos en la tristeza absoluta.