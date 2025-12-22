Patricia Suárez, experta en economía, sobre la nueva normativa de Bizum: "A los particulares no les va a cambiar la vida, solamente a empresas y autónomos, que se los va a vigilar más de cerca"

El reciente comunicado de la Agencia Tributaria sobre la vigilancia de los pagos digitales ha generado una notable confusión entre los ciudadanos. Sin embargo, la nueva normativa que entrará en vigor el 1 de enero no afectará a los movimientos entre particulares, según ha aclarado la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Patricia Suárez, quien ha sido tajando al respecto, señalando que "a los particulares no les cambia prácticamente nada la vida".

Un control mensual solo para profesionales

Tanto Patricia Suárez como Marta Ruiz, jefa de economía de COPE, han explicado en 'Herrera en COPE' que el cambio real se centra en autónomos y empresas. A partir de la mencionada fecha, la banca deberá reportar a Hacienda de forma mensual todos los cobros que estos profesionales reciban por vías digitales, ya sea Bizum, tarjeta o cualquier otra plataforma. Este reporte mensual se toma como un pago digital más, equiparando Bizum a las transferencias o los pagos con tarjeta para el control fiscal.

Este nuevo sistema de control implica que se elimina el límite de 3.000 euros que existía para los pagos con tarjeta, obligando a informar de todas las operaciones sin importar el importe. El objetivo, según explicó Marta Ruiz, es tener toda la información para "cruzarla con lo que estos empresarios y autónomos declaren en la renta". Por tanto, los profesionales deberán tener "todo bien justificado" con su factura correspondiente, incluso en pagos de bajo importe como 10 euros.

Ante la pregunta de Alberto Herrera sobre si las ayudas periódicas a un hijo que estudia fuera podrían ser investigadas, la respuesta es que no. La Agencia Tributaria no tiene por qué sospechar de estos pagos si son moderados y coherentes con el nivel de vida familiar. El problema surge con las "donaciones encubiertas", que se detectan cuando los ingresos declarados de una persona no se corresponden con grandes inversiones, como la compra de una vivienda por debajo del valor de mercado.

Bizum prepara su propio monedero digital

Mirando hacia el futuro, Patricia Suárez también desveló en COPE una novedad importante: Bizum ofrecerá su propio monedero digital o 'wallet' en 2026. Esto permitirá pagar en comercios físicos de la misma forma que con una tarjeta, pero con una diferencia clave: al ser un "invento español" de la banca, el dinero de las comisiones se quedaría en el sistema financiero nacional en lugar de ir a parar a operadores extranjeros como Visa o Mastercard.

Aunque los comerciantes no están obligados a aceptar este nuevo método, pues solo el pago en efectivo es de aceptación obligatoria, se espera una amplia adopción. La presidenta de ASUFIN vaticina que las entidades financieras incentivarán a los comercios ofreciéndoles comisiones más baratas por las transacciones con Bizum en comparación con las de las tarjetas de crédito.

Pagos sin conexión y soberanía europea

Otra de las funcionalidades anunciadas es la posibilidad de realizar pagos con Bizum sin conexión a Internet. Este sistema funciona de manera similar a los pagos con tarjeta en un avión, donde el dispositivo guarda la operación y la procesa más tarde. La entidad asume el riesgo, que en el caso de Bizum está limitado a un máximo de 1.000 euros por operación, y reclama el dinero posteriormente al cliente.

Finalmente, se destacó la relevancia de esta iniciativa para la "soberanía europea en los pagos". Suarez afirmó que "es importante, como ciudadanos europeos, que consigamos tener una soberanía en cuanto a los pagos", ya que actualmente los sistemas de tarjeta no son europeos. Este movimiento, junto a acuerdos con países como Italia y Portugal, busca consolidar un sistema de pagos instantáneos propio que no dependa de operadores extranjeros.