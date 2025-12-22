Xavier: "Mi madre tenía mucho trabajo y me pidió con 4 años que fuese a la tienda para comprar un kilo de harina"

El programa Herrera en COPE ha abierto los micrófonos en la sección 'La Hora de los Fósforos' para que los oyentes compartan cuál es el primer recuerdo que tienen de sentirse mayores. Conducido por Alberto Herrera, el espacio ha recopilado un mosaico de vivencias que van desde asumir pequeñas responsabilidades domésticas hasta encargarse de los hermanos, reflejando un cambio generacional en la crianza.

Un recado que marcaba la madurez

Entre todas las llamadas, ha destacado el testimonio de Xavier, quien ha transportado a la audiencia a su niñez en un pueblo de 5.000 habitantes en el Pirineo de Lérida. Con solo cuatro años, su madre le encargó su primer recado para comprar harina o plátanos, una tarea que ha descrito con gran detalle.

Que ya eres mayor, ¿no? Con 4 añitos, y vas por el pueblo solo y haciendo los recados que tu madre te pide" Xavier Fósforos

El oyente ha explicado que, aunque ahora la tienda le parecería cercana, para un niño de su edad era toda una aventura que le otorgaba una gran responsabilidad. "José, te ves, ¿no? Que ya eres mayor, ¿no? Con 4 añitos, y vas por el pueblo solo y haciendo los recados que tu madre te pide", ha recordado Xavier con emoción.

De arreglar plomos a cuidar hermanos

El relato de Xavier ha servido de hilo conductor para otras historias entrañables. Esther, de Badajoz, ha compartido que se sintió "no solamente mayor, sino inteligente" cuando su padre le enseñó a cambiar los plomos de casa. Por su parte, María José ha rememorado el momento en que, con 12 años, sus padres le confiaron la tarea de llevar a sus hermanos de 10 y 8 años al colegio en el autobús en Barcelona.

También ha intervenido Nacho, quien con solo 11 años en 1966 comía solo en un restaurante de Santander entre las clases de mañana y tarde. Otro oyente, Paco, ha evocado el día en que su abuelo, un gran aficionado al dominó, le dejó jugar una partida con sus amigos por primera vez, un recuerdo que atesora de la playa de Fuentebravía en 1978.

Playa de Fuentebravía

Las anécdotas han cubierto un amplio abanico de situaciones, desde los primeros tacones de María Ángeles hasta el accidentado intento de Grace de ayudar en la cocina con ocho años, que terminó con una sartén en llamas. Todos estos recuerdos han puesto de manifiesto cómo ha cambiado la percepción de la infancia y la autonomía de los niños a lo largo de las décadas.

El conjunto de estas vivencias, compartidas en el espacio de Herrera en COPE, ofrece un retrato sociológico sobre la evolución de la infancia en España. Las responsabilidades que antes se asumían a edades muy tempranas, como moverse sin supervisión por el pueblo o manejar herramientas, hoy serían impensables en un contexto de mayor protección y aversión al riesgo por parte de los padres.

Alamy Stock Photo Infancia feliz, niño soñador. Niño lindo y emocionado leyendo un libro. Niño con un libro abierto. Lección de educación en el hogar. Niño concentrado leyendo un libro en la cama.

Lo que para las nuevas generaciones puede sonar a imprudencia, para los protagonistas de estas historias fue una lección de vida fundamental. Sentirse útiles y capaces a través de tareas tradicionalmente adultas forjó en ellos un carácter autónomo y resolutivo, una enseñanza que, según han recalcado varios oyentes, les ha acompañado durante toda su vida.

De este modo, ‘La Hora de los Fósforos’ no solo ha servido como un ejercicio de nostalgia, sino también como un espejo en el que se reflejan dos modelos de crianza muy diferentes. La confianza depositada en los niños de antes, simbolizada en un recado o en la entrega de las llaves de casa, ha dado paso a una supervisión más constante en la actualidad, marcando un claro cambio generacional en la percepción de la madurez.