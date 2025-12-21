Marta Ruiz, experta en economía: "A partir de ahora se tiene que tener todo bien justificado y tener la factura correspondiente, aunque sea de un pago de 10 euros"

La reciente comunicación de la Agencia Tributaria sobre la vigilancia de los pagos digitales ha generado un considerable revuelo entre los ciudadanos. En Herrera en COPE', la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ha aclarado qué hay de cierto en que Hacienda vaya a fiscalizar todos los movimientos a través de plataformas como Bizum.

Marta Ruiz ha explicado que el cambio principal que entrará en vigor el 1 de enero afecta exclusivamente a autónomos y empresas. A partir de esa fecha, los bancos estarán obligados a enviar mensualmente a la Agencia Tributaria un informe con todos los cobros recibidos por medios digitales, como Bizum o tarjeta, por parte de estos profesionales. Con esta medida, se elimina el límite anterior de 3.000 euros para los pagos con tarjeta, buscando un control más exhaustivo para cruzar los datos con sus declaraciones.

A partir de ahora se tiene que tener todo bien justificado, la factura correspondiente, aunque sea de un pago de 10 euros" Marta Ruiz Jefa de Economía de COPE

La jefa de economía de COPE ha sido tajante al respecto, afirmando que "a partir de ahora se tiene que tener todo bien justificado, la factura correspondiente, aunque sea de un pago de 10 euros". Esta nueva exigencia implica que los profesionales deberán mantener un registro documental exhaustivo de todos sus ingresos por vías digitales, sin importar la cuantía, para evitar futuras discrepancias con Hacienda.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso del datáfono de una cafetería

¿Y los pagos entre particulares?

En cuanto a los pagos entre particulares, Ruiz ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Las transferencias periódicas de padres a hijos para gastos de manutención o estudios no deberían, en principio, levantar sospechas en Hacienda. Según ha explicado, "no tienen por qué caer en manos de Hacienda ni resultar sospechosos, aunque sean de manera periódica".

El problema para los particulares surge cuando existen donaciones encubiertas. Esto ocurre si los gastos e inversiones de una persona no se corresponden con sus ingresos declarados, como en la compra de una vivienda por debajo del valor de mercado. En esos casos, pagos elevados y no justificados sí podrían ser investigados para asegurar que se abonan los impuestos correspondientes.

Alamy Stock Photo Usuarias de Bizum acceden a la aplicación en sus teléfonos móviles

En la misma línea, Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), ha intervenido en el programa para corroborar que para los particulares "no les cambia prácticamente nada la vida". Ha insistido en que la vigilancia se centrará en los autónomos y empresas, ya que Bizum pasa a ser considerado un método de pago digital más, como las tarjetas o las transferencias, sujeto a reporte mensual por parte de los bancos.

El futuro de Bizum: un 'wallet' propio en 2026

Patricia Suárez también ha adelantado una importante novedad: en 2026, Bizum lanzará su propio monedero digital o 'wallet'. Este movimiento es estratégico para la banca española, ya que permitirá a los usuarios pagar en comercios físicos directamente desde Bizum, evitando intermediarios extranjeros como Visa o Mastercard.

Es un paso más que están dando los bancos para ganar ellos ese dinero, en lugar de que se lo lleven los dueños de las tarjetas" Patricia Suárez Presidenta de ASUFIN

Suárez lo ha descrito como "un paso más que están dando los bancos para ganar ellos ese dinero, en lugar de que se lo lleven los dueños de las tarjetas". Al ser Bizum un "invento español", este sistema de pago directo reforzará el control del sector financiero nacional sobre las transacciones.

La presidenta de ASUFIN ha aclarado que los comerciantes no estarán obligados a aceptar este nuevo método, ya que legalmente solo el pago en efectivo es de aceptación obligatoria. Sin embargo, ha vaticinado que las entidades financieras probablemente lanzarán campañas para incentivar su uso, ofreciendo a los comercios comisiones más baratas que las de las tarjetas.

Alamy Stock Photo Una cuenta pagada en efectivode un bar

Hacia la soberanía europea en los pagos

Bizum también ha anunciado que permitirá realizar pagos sin conexión a Internet, asumiendo la entidad el riesgo de la operación hasta el límite de 1.000 euros por transacción. Esta funcionalidad, similar a la que se usa en los aviones, se suma a la visión de consolidar un sistema de pagos propio a nivel continental.

Para Suárez, es fundamental que Europa consiga tener "soberanía en cuanto a los pagos", ya que actualmente todos los sistemas de tarjeta son extranjeros. Iniciativas como Bizum, que ya tiene acuerdos con Italia y Portugal, son clave para que las divisas no salgan de Europa y se construya un ecosistema de pagos instantáneos paneuropeo.