Manolo Lama compara el gesto de Lamine Yamal en Villarreal con los gestos habituales de Vinicius: "Si lo hace él, le pegamos"

El periodista Manolo Lama ha intervenido en 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego' para ofrecer su contundente opinión sobre el reciente gesto de Lamine Yamal en el partido contra el Villarreal en La Cerámica. Durante su análisis, ha establecido una comparación directa con las polémicas celebraciones de Vinicius Jr., futbolista que, al igual que el joven canterano del Barça, suele recibir silbidos por parte de las aficiones rivales cuando juega fuera de casa.

'Si lo hace Vinicius, le pegamos'

Lama ha sido tajante al valorar la acción del futbolista blaugrana, asegurando que la reacción mediática sería muy diferente si el protagonista fuera el jugador del Real Madrid. "Lo que ha hecho Yamal, si lo hace Vinicius, hoy le pegamos", ha afirmado el comentarista en los micrófonos de la Cadena COPE. Con esta declaración, ha puesto de manifiesto la diferencia de criterio que, en su opinión, se aplica a ambos jugadores.

No obstante, el periodista ha querido matizar la situación de ambos futbolistas, sugiriendo que la reincidencia es un factor clave. Para ilustrarlo, ha utilizado una metáfora: "Vinicius lleva ya 4 libros comprados de la misma enciclopedia, y a Yamal se ha comprado el primero". De esta forma, ha dado a entender que, si bien el gesto es reprobable, el historial del brasileño es mucho más extenso.

Un gesto que está mal, lo haga quien lo haga

Pese a que durante el programa se ha apuntado que la celebración de Yamal podría ser una imitación de un muñeco animado, Lama ha insistido en su postura. Ha comparado la situación con los gestos de Vinicius, como cuando "hace el pulgar para abajo", argumentando que la posible inspiración no justifica la acción. "Está mal, cuando lo hace uno y otro", ha sentenciado, subrayando que el comportamiento es inadecuado sin importar quién sea el autor.

Finalmente, Manolo Lama ha concluido su intervención recordando lo que, para él, es lo más importante en el deporte rey. Con una expresión coloquial, ha cerrado el debate haciendo un llamado a centrarse en el juego: "Aquí lo importante es que tratemos bien a la redonda, como dicen en Argentina a la pelota".