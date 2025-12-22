El mal juego del Real Madrid dispara la preocupación de Siro López, comentarista de Tiempo de Juego: "El partido contra el Sevilla fue el peor de la era Xabi Alonso"

El Real Madrid cerró su año 2025 con una victoria por 2-0 ante el Sevilla, un resultado que no logró ocultar el mal momento del equipo. El partido estuvo marcado por un juego pobre, un triunfo sufrido y los pitos del Bernabéu, dirigidos principalmente a Vinicius. La nota positiva la puso Kylian Mbappé, que igualó el récord de Cristiano Ronaldo al alcanzar 59 goles en un año natural con la camiseta blanca, un hito histórico pese al contexto negativo.

EFE Kylian Mbappé celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Sevilla.

XABI ALONSO SIGUE ESTANDO EN EL FOCO

La situación del entrenador, Xabi Alonso, sigue siendo muy delicada. Según informó Miguel Ángel Díaz, el verdadero examen para el técnico tolosarra llegará en la Supercopa de España. El equipo inicia ahora un breve periodo de vacaciones y regresará al trabajo el 29 de diciembre. El próximo compromiso liguero será el 4 de enero frente al Betis en el Santiago Bernabéu, antes de disputar la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid cuatro días después.

Aunque el Real Madrid acumula tres victorias consecutivas (Alavés, Talavera y Sevilla), la imagen ofrecida es preocupante. El equipo transmite apatía, no muestra una mejora clara y las sensaciones son negativas. Xabi Alonso ha justificado el rendimiento en las numerosas lesiones, confiando en que la situación cambie cuando se vacíe la enfermería. Todo apunta a que llegará al duelo ante el Atlético, pero una derrota contundente podría provocar su destitución.

EFE Xabi Alonso, en el banquillo durante el Real Madrid-Sevilla

Paco González, director de Tiempo de Juego, resumió la confusión que rodea al equipo afirmando que no encuentra una explicación lógica a lo que sucede. Reconoció la influencia de las bajas, los malos estados de forma y los altibajos en el juego, pero subrayó que el principal problema parece ser la falta de carácter sobre el césped. La ausencia de líderes como Carvajal y el bajo nivel inicial de Valverde agravan una crisis que, según algunos, recuerda a la etapa final de los Galácticos.

LA PREOCUPACIÓN DE SIRO LÓPEZ

Siro López empezó su intervención en 'el Tertulión de los domingos' mostrando su preocupación por el Real Madrid. "Estoy preocupado", afirmaba.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius y Xabi Alonso se abrazan durante el cambio del brasileño en el Real Madrid - Sevilla.

Y añadía seguidamente: "Para mí, el partido de ayer contra el Sevilla fue el peor de la era Xabi Alonso. Fue un desastre total y absoluto".

El comentarista insistía con su intranquilidad: "La verdad es que estoy muy preocupado". Juanma Castaño se mostraba de acuerdo y comentaba: "El problema que tiene el Real Madrid es que se va superando en lo negativo partido a partido".

Y para finalizar, Siro López señaló: "Ayer la involución llegó a cero".