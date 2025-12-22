Javier Rivas, experto en finanzas: "En España falta cultura financiera; ganas dinero cuando la hipoteca te cuesta el 2% y la inflación está al 2,5"

La euforia inicial de los ganadores de la Lotería de Navidad pronto da paso a una pregunta clave: ¿qué hacer con el dinero? Tras el paso por Hacienda, el premio Gordo de 400.000 euros por décimo se queda en 328.000 euros netos. Una cifra importante, pero que ya no permite las mismas alegrías que hace una década. En el programa 'Herrera en COPE', con Jorge Bustos y el análisis económico de Victoria Ballesteros, se han desgranado las claves para gestionar el premio de la mejor forma posible.

La clave: una buena decisión financiera

Aunque la primera tentación para la mayoría es quitarse la hipoteca, no siempre es la decisión más inteligente desde un punto de vista financiero. Así lo ha explicado Javier Rivas, profesor de EAE Business School, quien apunta a una tendencia muy española: invertir en propiedades inmobiliarias. "Yo creo que va en nuestro ADN, es algo que es casi consustancial a nosotros", ha señalado.

En España falta cultura financiera, tenemos en el ADN invertir en vivienda y no siempre es lo mejor" Javier Rivas Profesor de EAE Business School

Según Rivas, el problema de fondo es la falta de cultura financiera. El experto pone un ejemplo revelador que para muchos es difícil de entender: "Efectivamente, cuando a ti te cuesta la hipoteca del 2 y tienes la inflación al 2 y medio, pues, en realidad, estás ganando dinero con el pago de la hipoteca, pero eso es muy difícil para el inversor medio de hacerlo".

Errores comunes que se deben evitar

La sensatez es la mejor consejera para no arruinarse. Por ello, se desaconseja tomar decisiones arriesgadas sin el asesoramiento adecuado, como invertir en bolsa o criptomonedas sin tener conocimientos o montar un negocio en un sector en el que no se tiene experiencia. "No vamos a comprar cosas y hacer cosas por encima de nuestras posibilidades", se ha advertido en el espacio radiofónico.

EFE Administración de lotería vendiendo Lotería de Navidad

Un premio que ya no cunde como antes

La periodista Victoria Ballesteros ha recordado que el premio del Gordo, 400.000 euros por décimo, no ha cambiado desde 2011. Sin embargo, en ese mismo periodo la inflación acumula cerca de un 30 por 100 y la vivienda ha experimentado un 40 por 100 de subida. Esto provoca que hoy se necesite casi el doble de dinero para comprar lo mismo que hace una década.

Si antes el premio permitía comprar un par de pisos o la casa de la ciudad y el apartamento en la playa, ahora la realidad es muy distinta. Con un precio medio de 2.600 euros el metro cuadrado, un piso de 80 metros ya ronda los 210.000 euros de media. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios superan los 400.000 euros, el premio no es suficiente para comprar una vivienda sin hipoteca y, como mucho, sirve para dar la entrada.