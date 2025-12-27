Willy Bárcenas (36): "Me puse un poco albondiguilla, he perdido nueve kilos, durante las giras nos gusta comer mucho, disfrutamos mucho así"

El grupo Taburete vuelve con más fuerza que nunca con el lanzamiento de su sexto disco, titulado ‘El perro que fuma’. Sus líderes, Willy Bárcenas y Antón Carreño, han visitado el programa ‘Poniendo las Calles’ de la cadena COPE para conversar con Carlos Moreno ‘El Pulpo’ sobre esta nueva etapa, que llega tras una década de carrera musical y un breve parón en los escenarios que preocupó a sus seguidores.

Una nueva imagen y los secretos de la gira

Uno de los aspectos más comentados durante la entrevista ha sido el cambio físico de Willy Bárcenas. "Me puse un poco albondiguilla y he perdido nueve kilos", ha confesado el cantante, cuya nueva imagen ya ha sido objeto de atención. Bárcenas ha explicado que el estilo de vida durante los conciertos tiene mucho que ver: "Nos gusta aprovechar todo lo que conlleva una gira, y eso es el disfrutar con la comida, con la bebida y con todo en general".

Me puse un poco albondiguilla y he perdido 9 kilos" Willy Bárcenas Cantante de Taburete

El vocalista también ha admitido que, aunque ahora se encuentran en un "momento bastante sano", no siempre fue así. "Ha habido épocas para todos los gustos, sobre todo al principio", ha reconocido, describiendo los inicios como "el sueño de cualquiera", con ocho amigos viajando por España y Latinoamérica.

Organización Willy Bárcenas en el escenario durante el concierto de Taburete en el Festival Starlite

‘El perro que fuma’: la voz interior

El título del nuevo álbum, ‘El perro que fuma’, hace referencia a "esa voz interna que nos tienta", una lucha constante que, según Bárcenas, todos experimentamos. "Uno está lleno de grandes intenciones, de grandes propósitos, intenta buscar la mejor versión de uno mismo, pero a veces es difícil renegar de la naturaleza de uno mismo", ha reflexionado. Antón Carreño ha añadido que esta "voz" está presente "desde que eres pequeño, desde que te da pereza levantarte para ir al colegio".

El disco, escrito entre finales de 2023 y principios de 2024, explora momentos sentimentales complejos. Bárcenas ha señalado las canciones ‘110’ y ‘Tan desconectados’ como las que más le han tocado, ya que surgieron de una ruptura. "Es lo bonito de la música, que de un momento malo, de una letra triste, genere muchísimos momentos alegres", ha comentado sobre la experiencia de ver al público corear ahora esos temas con una sonrisa.

De un momento malo, de una letra triste genere muchísimos momentos alegres" Willy Bárcenas Cantante de Taburete

Europa Press La banda Taburete, Guillermo ‘Willy’ Bárcenas y Antón Carreño

El sonido Taburete y el secreto de su éxito

Ambos artistas han destacado su evolución sonora. "Al principio, nosotros no éramos músicos profesionales, nos hemos ido convirtiendo en ello con el paso del tiempo", ha explicado Willy. Con este disco, sienten que por fin han logrado el sonido que buscaban, gracias a un método de grabación tradicional, "como se han grabado los discos toda la vida", con instrumentos reales y sin abusar del ordenador. Este esfuerzo se nota en el resultado final, del que dicen estar "orgullosos no solo de las canciones, sino de cómo suena".

Sin embargo, si hay algo que define a Taburete es su directo. "Nuestro punto fuerte siempre ha sido el directo, y ha sido la fiesta", ha afirmado Bárcenas. El grupo ha logrado crear una legión de "fans muy incondicionales" que conectan con la energía de sus conciertos, donde la euforia del público ha llegado a "tapar nuestros defectos", sobre todo en los inicios. Esta conexión es tan fuerte que los seguidores corean incluso las canciones que llevan pocas horas publicadas, un fenómeno que ya se vio con trabajos anteriores.

En cuanto a sus aspiraciones fuera de la música, Antón Carreño ha confesado que le "hubiera encantado ser arquitecto", una pasión que aún mantiene. Por su parte, Willy Bárcenas ha revelado que su sueño "siempre fue director de cine" o, en su defecto, guía de montaña, cualquier cosa que le permitiera estar "alejado de una oficina". Afortunadamente para sus seguidores, su camino les llevó a los escenarios, un lugar desde el que, tras un necesario descanso, seguirán haciendo feliz a la gente.