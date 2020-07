Imágenes del día: la nueva imagen de Willy Bárcenas y Rosa Benito que tanto ha llamado la atención

El fin de esta semana ha arrancado con todos nuestros famosos contándonos cómo están pasando sus vacaciones en época de coronavirus. Es el caso de la ex concursante de 'Gran Hermano', Adara Molinero, quien está compartiendo unos días de tranquilidad con su novio Rodrigo fuera de los espacios mediáticos tras haber estado un año en el punto de mira.

También señalado ha estado Messi en las últimas semanas por sus polémicas declaraciones tras haber perdido el partido contra el C.A.Osasuna 1-2. El jugador del Barcelona aprovechó la ocasión para hacer balance de la temporada y fue muy crítico con sus compañeros, técnicos y directiva, al considerar que la pérdida de La Liga ha sido la consecuencia de muchos factores. Por eso mismo el argentino ha querido alejarse de los focos y se ha dejado ver junto con su mujer y niños por las Islas Baleares, uno de los puntos geográficos que más gusta al jugador del club catalán.

Mientras Willy Bárcenas, el cantante del famoso grupo 'Taburete' y la vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, Begoña Villacís, han compartido a través de sus redes unas instantáneas que dan buena cuenta de los proyectos que ambos tienen entre manos. El hijo del ex tesorero del PP está a pocas semanas de estrenar nuevo disco, mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha creado una red con diversos colectivos y empresarios para reconstruir la ciudad tras lo peor del Coronavirus.

Willy Bárcenas está a punto de sorprendernos

El estilo moderno y característico de Willy Bárcenas, que tanta tendencia han creado en los últimos tiempo en los jóvenes españoles, parece que no lo vamos a volver a ver en el nuevo disco que está grabando el cantante. El compositor del grupo 'Taburete' se ha dejado ver en su perfil de Instagram con gafas de culo botella y un estilo propio de los años 90, algo que ha enamorado a sus seguidores ya que lo de antes siempre vuelve a ser tendencia.

Adara Molinero y su completo desayuno

La ex concursante de 'GH', Adara Molinero, ha compartido un post de Instagram en el que se le ve en bikini disfrutando de un desayuno de lo más completito: perritos calientes, bollería, fruta, tortitas... no ha faltado de nada en un año que ha sido muy difícil para la colaboradora de Mediaset. Precisamente por este motivo Adara ha querido escaparse de los focos de 'Telecinco' con su novio, el ex tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' para poder descansar.

Villacís y los nuevos proyectos para Madrid

La vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, Begoña Villacís, ha compartido en las últimas horas una imagen muy amable en sus redes sociales. Ha querido poner en valor que esta crisis ha sacado lo mejor de todos los ciudadanos de la ciudad, y por eso el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto en donde de la mano de la sociedad civil y las empresas madrileñas Madrid pueda salir del oscuro agujero que ha supuesto el coronavirus.

"La solidaridad que ha demostrado la sociedad civil y las empresas madrileñas durante estos difíciles meses ha sido una auténtica lección para todos. Ese es el camino a seguir, lo comprendimos con los #PactosDeLaVilla, y con ese mismo objetivo colaborativo nace ‘Madrid Futuro’, una asociación de grandes empresas y entidades sociales con las que vamos a trabajar impulsar la reactivación de nuestra ciudad", ha comentado en un post publicado la mañana de este viernes.

Rosa Benito con un peinado rejuvenecido

La colaboradora de 'Mediaset', Rosa Benito, ha compartido una nueva imagen en sus redes sociales donde se puede comprobar que está feliz. Así lo han visto muchos de sus seguidores, que han comentado que está más joven que nunca y que le ha sentado muy bien el corte de pelo que se ha hecho.

Tamara Falcó nos recomienda una nueva localidad

La hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó, nos ha seguido regalando una de sus escapadas fuera de la ciudad de Madrid. En esta ocasión se ha escapado hasta Segóbriga, una ciudad romana que tan sólo se encuentra a una hora de la capital. Falcó ha reconocido sentirse feliz por descubrir estos sitios, y es que Tamara se encuentra durante este verano en plena grabación de un programa televisivo en 'TVE'.

Messi de vacaciones con su mujer y niños

El jugador del Barcelona ha querido alejarse de los focos tras una temporada muy difícil a causa del Covid-19 y se ha dejado ver junto con su mujer y niños por las Islas Baleares, uno de los puntos geográficos que más gusta al jugador del club catalán. En las islas ha coincidido con otros jugadores del club que han aprovechado este parón para descansar antes de volver a los entrenamientos.

Nagore Robles también se relaja

La colabora de 'Mediaset' ha querido dar un mensaje a sus seguidores y críticos, para explicar que ella también es capaz de relajarse aunque las peores tormenta estén encima de ella.

"Esta niña no sabe estar quieta”, “eres una atacada”, “qué ansiosa y nerviosa es”, “¡madre mía! eres puro nervio” Nunca súper relajarme; o eso creían", es lo que ha compartido en su perfil de Instagram. Ha querido hacerlo con una imagen en la que sí se le ve relajada ya que está en una piscina fuera de Madrid donde se relaja de la temporada que ha vivido este curso en Mediaset.

También te puede interesar

Imágenes del día: el artista favorito de Isabel Díaz Ayuso y la cita romántica de Carlos Sobera

Imágenes del día: el nuevo entrenamiento de Santiago Abascal y la buena noticia de Dani Rovira