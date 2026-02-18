Manolo Lama confirma una pelea en los vestuarios tras el Benfica - Real Madrid: "Han llegado a las manos Rui Costa y un miembro de la expedición blanca"

La tensión vivida en el Benfica - Real Madrid de la Champions League ha traspasado el césped y ha llegado hasta los vestuarios. Según ha confirmado Manolo Lama en 'El Partidazo de COPE', se ha producido una pelea en la que han llegado a las manos Rui Costa, presidente del Benfica, y un miembro de la expedición del Real Madrid.

Manolo Lama ha ofrecido detalles sobre el altercado: "Han llegado a las manos". El periodista ha señalado que a los implicados "los han tenido que separar porque han llegado a las manos". Además del enfrentamiento físico entre el presidente luso y el integrante del club blanco, que no es futbolista ni técnico, el ambiente se ha caldeado con "gritos, insultos y enfados", según la información desvelada en la radio.

Un partido marcado por la polémica

Este incidente en los vestuarios es el colofón a un encuentro de alta tensión que ya se había detenido durante diez minutos por un presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius Jr. Todo ocurrió tras el gol del brasileño en el minuto 50, que adelantaba al Real Madrid. Vinicius denunció al colegiado, François Letexier, que el jugador del Benfica le había dicho "eres un mono", lo que provocó la inmediata activación del protocolo contra el racismo por parte del árbitro.

Prestianni, en el supuesto insulto a Vinicius en el Benfica - Real Madrid

La celebración del gol, en la que Vinicius bailó y levantó el puño cerrado hacia los 1.500 aficionados madridistas presentes en el estadio da Luz, le costó una tarjeta amarilla. Justo después de la amonestación, se produjo la discusión entre ambos jugadores que derivó en la denuncia por racismo que ha enturbiado la ida del play in de la Champions League.

Vinicius, con gesto serio

Tras el encuentro, la imagen de Vinicius Jr. a su salida del vestuario reflejaba la tensión vivida. El corresponsal Miguel Ángel Díaz ha contado en COPE que el futbolista brasileño, protagonista por su gol y por la polémica con Prestianni, abandonó el estadio "con gesto serio". A pesar de los intentos de la prensa por obtener declaraciones, "siguió caminando tranquilamente" hacia el autobús sin ni siquiera girar la cabeza.

EFE El entrenador del Benfica, José Mourinho (C), en las gradas tras ser expulsado por el árbitro durante el partido de ida de los play-offs de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid en Lisboa, Portugal.

Se ha confirmado también que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no viajó a Lisboa para presenciar el partido. En su lugar, la representación institucional ha estado encabezada por Emilio Butragueño, quien sí ha bajado al vestuario tras el encuentro, aunque no ha sido visto en la zona mixta por los periodistas.