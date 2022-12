Willy Bárcenas: "Me han escrito más que nunca diciéndome que les encantaban las canciones de este disco"

Guillermo Bárcenas a parte de ser amante de la música, también fue un apasionado del cine y la ópera. Cuando era pequeño, iba a casa de su abuela y lo primero que hacía era repasar la programación para saber las películas que iban a emitirse ese mismo día en televisión. Aquel niño hoy no trabaja en el mundo del cine, ahora llena escenarios con su grupo, Taburete. Los comienzos nunca han sido fáciles, no empezaron con muchos seguidores pero los que tenían eran fieles, él mismo dice: “Yo veía que aunque hubiésemos llegado lejos, aunque hubiese 300 en el público, todos cantaban de la primera a la última. Entonces mi teoría era cuando estos 300 sean dos mil, lo llenaremos con dos mil”.

Ya han llenado el palacio tres veces y seguramente lo vuelvan a hacer con su nuevo disco, “Matadero 5”, Willy asegura que: “No sé si será el mejor disco o no, pero la verdad es que con este disco es con el que más mensajes he recibido diciendo que le gustan todas las canciones. La gente no tiene una favorita y eso es bueno, porque podemos ver que es verdad lo que dicen y que le gustan todas”. Alberto Herrera, hace alusión a la vida que llevan los cantantes y a su manera de componer, siempre relacionada con su estado de ánimo en ese momento, por eso, le pregunta si tiene que cantar algo que no le represente, a lo que responde el cantante: “Continuamente, pero no lo tomo como una derrota”. “Por ejemplo Sirenas, la tengo que cantar y la cantaré pero es una canción que no me gusta”. “No puedo escribir una canción triste si estoy contento, pero cantarla sí”.

En la charla, también ha habido tiempo de hablar de las aficiones de Willy, una de las que más le gusta es la montaña, explica el porqué: “La montaña siempre me ha curado en los momentos más difíciles”. “Me gusta mucho hacer la ruta solo y en encontrarme a mi mismo”. “Me encanta la naturaleza, el sonido del río, el viento,... hay gente que es más de playa pero yo no, yo soy más de montaña”. Y le cuenta a Alberto como serán las navidades, que espera con mucha ilusión: “Van a ser las primeras navidades con mis padres después de cinco años, así que estoy deseando”.