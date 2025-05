Willy Bárcenas confirma la vuelta de Taburete a los escenarios: "Necesitábamos un descanso"

Taburete regresará a los escenarios. Así lo ha confirmado el vocalista del grupo, Guillermo Bárcenas, durante una entrevista en 'Herrera en COPE'. El cantante ha charlado con Alberto Herrera de su nueva canción, que es la antesala de su sexto disco y ha confirmado que volverán a subirse a un escenario, aunque todavía no hay fecha para ello.

"Esta es la canción que da arranque al que será nuestro sexto disco. Y al final el primer intento de lo que habla es de intentar ser una mejor versión de nosotros mismos, que al final lo que hace que lo intentemos es, aunque puede haber muchos motivos, el más importante probablemente sea el amor.

Entonces intentar corregir esas cosas, esos fallos que tenemos dentro, esa manera de ser e intentar ser una mejor persona por eso, por amor, porque lo merece", ha comenzado explicando.

Willy Bárcenas en 'Herrera en COPE'

su vida tras la llegada de loreto

La vida de Willy ha cambiado mucho desde los comienzos del grupo, hace ya 10 años. Ahora, está casado con la periodista y escritora Loreto Sesma: "Cuando empieza Taburete, se viven unos primeros años de desenfreno, de locura y de repente llega Loreto y es la que me lleva a tierra otra vez. Llevamos ya ocho años juntos y creo que hemos vivido de todo.

Ha estado en lo malo, sobre todo. Estuvo en los momentos más difíciles, estuvo siempre ahí. Y luego ahora en lo bueno, al final estamos ahora en un momento maravilloso, personal, en lo profesional también, porque yo saco ahora sexto disco, pero ella saca su primera novela también".

Además, asegura que tener una escritora en casa hace que intentes subir el nivel, aunque es algo que ha ido mejorando de manera natural: "Al principio de lo que me salía a hablar era de mis colegas, de las fiestas, metía letras que solo entendían en realidad mis amigos o que podía entender yo.

Y he ido abriéndome más, perdiendo un poco esa vergüenza a contar lo que sientes, a abrirte de verdad, porque al principio me daba un poco como de vergüenza y hasta llegar hasta este punto. Esta canción y las que vienen más adelante podrán ser mejores o peores, pero creo que tienen más verdad que nunca. Estoy muy ilusionado con el lanzamiento".

la diferencia con los inicios

Por otro lado, durante la entrevista, se ha referido a los inicios del grupo y cómo ha ido cambiando: "Cuando sacas canciones nuevas siempre están los típicos de para cuanto un 'Caminito al Motel', pero uno no decide esas cosas. Creo que, en mi opinión, ni mejores ni peores, pero yo estoy más orgulloso y creo que me representan más mi estado actual.

Es un disco súper variados y con un montón de estilos. Pasamos desde el flamenco, la rumba, la balada, el pop más veraniego y más así desenfadado. Bueno, yo creo que va a gustarle mucho al viejo fan de Taburete y al nuevo".

Guillermo Bárcenas

La vuelta a los escenarios

Por último, se ha pronunciado sobre su vuelta a los escenarios tras el video en el que anunciaban su parón hace unos meses: "Habíamos llegado a un punto después de nueve años sin parar de girar que necesitábamos un descanso. Este año nos lo hemos tomado para hacer otras cosas, para sacar el disco que tenemos grabado sin prisas, con cariño.

Y volveremos en algún momento. Lo que pasa es que no sabemos todavía cuándo. Todavía no lo tenemos claro del todo, pero vamos, que esto no es una despedida y que vamos a estar en los escenarios. A mi me gustan todos los apartados que engloban esta carrera, pero donde realmente disfruto es en un escenario. Eso no va a dejar de existir".