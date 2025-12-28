Un taller abierto 117 años en Valencia cerraba por jubilación, pero Naza llegó de Argentina a España: "Me enamoré de una valenciana y, sin darme cuenta, también me enamoré de la profesión"

La esperanza tiene, a veces, acento argentino. Así lo ha descubierto Carlos Moreno, 'El Pulpo', en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, al conocer la historia de Naza Adán. Se trata del lutier que ha salvado un taller centenario en Valencia. El negocio, llamado Luthier Gaspar, es una pequeña tienda en el casco histórico de Valencia que, tras 117 años abierta, estaba abocada al cierre por la jubilación de su dueño. Sin embargo, la llegada de Naza desde Argentina lo cambió todo, dando continuidad a una saga de artesanos que fundó el taller en 1908.

De técnico de sonido a lutier por amor

Todo comenzó "por carambola de la vida", como él mismo relata. Naza Adán, que era técnico de sonido en su Argentina natal, decidió cruzar el charco. "Me enamoré de una chica, una valenciana muy guapa, que es la hija de un Lutier", confiesa. Al llegar a Valencia, conoció a la familia de su pareja y, mientras pasaba las tardes en el taller de su suegro, Vicente Gaspar, surgió la magia. Una historia de reinvención profesional, como otras que demuestran que nunca es tarde para encontrar una vocación.

Me enamoré de la profesión también" Naza Adán Luthier que salvó un taller centenario en Valencia

Fue un aprendizaje "sin darme cuenta", una pasión que le fue "captando". Naza asegura que terminó siendo lutier "de una forma accidental". Su suegro fue su "gran apoyo" y el maestro que le enseñó todo lo que sabe. "Él fue el que me me abrió este camino", reconoce agradecido. Con el tiempo, Vicente le propuso formalmente seguir con el negocio, una oferta que aceptó "desde el primer momento, ni lo dudé".

Instagram: taller_luthier_gaspar Naza Adán, el luthier que salvó un taller centenario en Valencia

Su mundo anterior era el de los estudios de grabación, donde su máximo acercamiento al oficio fue "con un soldador, soldando en un cable o en un conector". Nunca antes "había tocado madera", pero junto a su suegro aprendió el oficio, desde la construcción de guitarras clásicas, laúdes y bandurrias, hasta experimentar juntos para crear su primera guitarra eléctrica.

El día a día de un oficio centenario

El trabajo del lutier, o guitarrero como se decía tradicionalmente, es de todo menos monótono. "Cada guitarra es un mundo y cada guitarrista lo mismo", explica Naza. Su rutina diaria se centra mayoritariamente en la reparación, mantenimiento, restauración y ajustes de instrumentos, lo que convierte cada jornada en "un desafío". Este tipo de oficios son un claro ejemplo de la paradoja actual en España, donde faltan técnicos cualificados y artesanos expertos.

Para Naza, es fundamental crear una "conexión al 100 por 100 con el músico", ya que le están confiando su "herramienta de trabajo". En cuanto a la fabricación, el proceso es minucioso y requiere paciencia: tarda una media de dos o tres meses en construir una guitarra. Admite que, "lamentablemente", hoy lo que más fabrica son guitarras eléctricas, ya que el mercado de la clásica se ha visto "bastante deteriorado" por la competencia de fabricantes asiáticos, que "ha hecho mucho daño a la artesanía".

Instagram: taller_luthier_gaspar Naza Adán, el luthier que salvó un taller centenario en Valencia

Resistir en el corazón turístico de Valencia

Mantener un negocio así en el centro de una gran ciudad es una "lucha día tras día". El taller está junto al Mercado Central y La Lonja, una zona que se ha convertido en "un parque de atracciones de turismo". Esto ha provocado la pérdida del "cliente habitual" del barrio, que ahora vive en el extrarradio. "La gente no lo tiene fácil para venir hasta mi tienda", lamenta Naza. La primera queja de muchos al llegar es el caos para acceder al local.

Esta situación es un reto constante, como bien saben otros profesionales que luchan por mantener sus negocios, ya que ser autónomo en España supone una carrera de obstáculos. La masificación turística, o "turistificación", le ha llevado a situaciones extremas, como tener que colocar un cartel en inglés para que los turistas dejen de entrar a grabar y sacar fotos sin saludar. "Ha degradado y ha degenerado esto en tema de lo que es barrio", sentencia.

Me niego rotundamente, porque creo que considero que este es nuestro lugar" Naza Adán Luthier que salvó un taller centenario en Valencia

Pese a todo, Naza Adán se niega a cambiar la ubicación del taller. "Me resisto, me niego rotundamente, porque creo que considero que este es nuestro lugar y es la forma de resistir a toda esta vorágine", afirma con convicción. Siente que estos comercios son "la esencia del barrio" que se está perdiendo y, aunque a veces se sienta "solo en el desierto", su labor mantiene viva una parte fundamental de la historia de Valencia.

Sobre el futuro, Naza ve cómo su hijo de 7 años, que "nació entre guitarras", crece en el taller. Como padre, le haría "mucha ilusión" que siguiera con el legado familiar, pero tiene claro que lo primero es "que estudie, se forme, y luego que él decida". Si eligiera el oficio, sería "el padre más orgulloso", pero su prioridad es que su hijo encuentre su propio camino, con la esperanza de que las nuevas generaciones aprendan a valorar la artesanía, un mundo que, como lamenta, a menudo se sufre por "el desconocimiento".