Eloy Chaguaceda (23), pastor: "Cuando trabajaba en un almacén, lo que hacía era venir aquí de vacaciones, me di cuenta de que lo que quería era trabajar y vivir en el Pirineo"

En plena era digital, hay jóvenes que deciden cambiar las pantallas por la montaña. Es el caso de Eloy Chaguaceda, un barcelonés de 23 años que ha encontrado su vocación como pastor en el Pirineo de Lleida. Su historia, un giro radical de vida, ha sido compartida en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', donde ha explicado las claves de una profesión que resiste al paso del tiempo y que, poco a poco, vuelve a ser elegida por las nuevas generaciones.

De la ciudad a la montaña

Aunque su familia no venía del campo, Eloy siempre sintió una conexión especial con la naturaleza. Criado cerca de Collserola, ha contado que siempre ha preferido "la montaña a las calles". Esta inclinación le llevó a iniciar un grado medio de gestión forestal, donde conoció a un pastor que le cambió la vida. "Vi que él disfrutaba su soledad, trabajaba en un binomio con perros y ovejas, y conocía el entorno mejor de lo que lo estaba conociendo yo", ha relatado.

Aquella revelación le impulsó a formarse en la Escuela de Pastores de Cataluña, donde fue el alumno más joven de su promoción. La formación le abrió un nuevo horizonte de posibilidades, como ha explicado: "Te abre esa puerta para que tú elijas qué camino, dónde ir, qué quieres guardar, cabras, ovejas, carne, queso, leche". Su caso se suma al de una nueva generación de pastores que se forma para salvar un oficio en peligro y que demuestra que el campo puede ser una opción de futuro.

Alamy Stock Photo Ovejas y corderos. L'Espluga Calba (Lleida) Cataluña

Un día a día con 800 ovejas

Actualmente, Eloy trabaja como pastor en Son (Lleida), donde se encarga de un rebaño de unas 800 ovejas durante la temporada de montaña. Su rutina consiste en acompañar a los animales, asegurarse de que coman bien y protegerlos de peligros como el oso, con el que conviven en la zona. Aunque la mayor parte del tiempo está solo, cuenta con la ayuda de sus perros pastores y el apoyo de los ganaderos, que suben los fines de semana para curar a las ovejas y compartir un rato.

La soledad es lo más duro muchas veces y lo más bonito muchas otras" Eloy Chaguaceda Pastor de 23 años

Sus compañeros inseparables son sus dos perros Border Collies, a los que define como una "herramienta de trabajo indispensable" pero también como su compañía diaria. "Se genera una relación de dependencia emocional de ellos hacia mí и yo hacia ellos", ha confesado Eloy. Esta simbiosis entre el hombre y el animal es una de las claves que, como le ocurre a otros jóvenes que han encontrado en el pastoreo su modo de vida, le permite gestionar el rebaño en la inmensidad de la montaña.

Alamy Stock Photo Pastores en España. Imagen tomada en 2004.

Un oficio con valor y futuro

Para Eloy, las dos caras de su profesión a menudo coinciden. "La soledad es lo más duro muchas veces y lo más bonito muchas otras", ha afirmado. A pesar de los momentos difíciles, se siente un privilegiado por vivir y trabajar en un entorno que para muchos es un destino de vacaciones. Considera que se está volviendo a valorar el papel de oficios como el suyo, que aportan un "valor social y ecológico", por ejemplo, en la prevención de incendios forestales.

Lo que hace falta es gente que le guste lo que hace en todos los ámbitos" Eloy Chaguaceda Pastor de 23 años

El joven pastor anima a otras personas a buscar su verdadera vocación. "Realmente, ¿qué queremos hacer? ¿Dónde nos gusta ir de vacaciones?", se ha preguntado, antes de compartir la reflexión que le cambió la vida. "Yo cuando trabajaba en un almacén, lo que hacía era venirme al Pirineo de vacaciones, porque aquí me sentía mejor. Me di cuenta que realmente donde quería trabajar y vivir era al Pirineo", ha sentenciado. En su opinión, "lo que hace falta es gente que le guste lo que hace en todos los ámbitos, y el campo es uno de ellos".

Eloy también ha abordado la vertiente económica, explicando que el precio de productos como el cordero o los quesos artesanales está directamente relacionado con el elevado coste de producirlos. La competencia con productos industriales, cuyos procesos son más baratos, dificulta la viabilidad de estas explotaciones tradicionales, una realidad que conocen bien otros pastores que luchan por mantener vivo el oficio.