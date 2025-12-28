España se enfrenta a su gran paradoja: sobran titulados universitarios y faltan técnicos cualificados

La Unión Europea ha lanzado una seria advertencia esta semana sobre la situación laboral en España, que se mantiene a la cabeza de la Unión Europea en desempleo juvenil. La paradoja es que, según el informe comunitario, existe un exceso de titulados universitarios, mientras que la demanda del mercado laboral apunta en otra dirección.

Este desajuste provoca que el 35% de los licenciados españoles trabaje en empleos por debajo de su nivel formativo, lo que supone la mayor tasa de sobrecualificación de toda Europa. El debate, abierto en el programa 'Fin de Semana' de COPE por Cristina López Schlichting, ha contado con el análisis del psicólogo Pedro Martínez, la endocrina Carmen Candela y la matriarca de Fin de Semana, Ingeborg Schlichting.

El prestigio social frente a la realidad laboral

Uno de los puntos clave del análisis es la presión social y familiar. El psicólogo Pedro Martínez ha señalado directamente a los padres: "continuamente insistimos en que los chicos tienen que ser titulados universitarios". Según Martínez, ante la evidencia de que muchos titulados no encuentran trabajo, la respuesta paterna suele ser que una carrera universitaria ofrece "mucha mejor formación" y, sobre todo, más "prestigio social". Esta mentalidad, muy arraigada, choca con las necesidades reales del mercado.

La propia conductora del programa, Cristina López Schlichting, ha reconocido haberse sentido así: "Yo cada vez que uno de mis hijos me ha dicho que no hacía estudios universitarios, me ha dado un disgusto". Aunque su perspectiva era que, independientemente de su futuro profesional, quería para ellos "un nivel intelectual un poco superior", ha admitido que "una vez que se genera la titulación, pues ya hay una expectativa diferente".

Un sistema educativo en entredicho

La médico endocrina Carmen Candela, que cuenta con 18 nietos, ha sido especialmente crítica con el sistema educativo. En su opinión, el problema es "profundísimo" y empieza en la base, asegurando que "hay muchísimos universitarios que acaban el bachiller sin dar la talla europea". Ha criticado duramente la politización de la enseñanza, afirmando que "han politizado de tal forma la educación, que han hecho de ello un campo de batalla". Para Candela, los continuos cambios en los planes de estudio por intereses políticos y no pedagógicos han degradado la calidad formativa.

En la misma línea, Ingeborg Schlichting se ha mostrado "muy de acuerdo con Carmen", considerando "totalmente absurdo" que se pueda aprobar la EBAU "teniendo faltas de ortografía". Ha defendido que la orientación sobre las posibilidades del mercado laboral debe empezar mucho antes, "a los 13 y 14 años", mediante charlas de profesionales en los colegios y visitas a empresas. Además, ha reivindicado el valor de los oficios, señalando que "los trabajos de tipo manual tienen que ser más valorados", y ha puesto como ejemplo que "en Alemania un maestro carpintero o un maestro albañil es un señor".

Los datos del informe de la Comunidad Europea sobre la educación en España respaldan estas percepciones. Las cifras son alarmantes: un 27% de los adolescentes de 15 años tiene un bajo nivel en matemáticas, un 24% no llega a los mínimos en lectura y un 21% no consigue lo básico en ciencias. Estos resultados explican las continuas quejas del profesorado universitario sobre la deficiente preparación con la que llegan los alumnos a las aulas.

Faltan oficios y sobran distracciones

La situación es aún más desconcertante cuando se observa que, mientras los titulados no encuentran empleo, "paradójicamente nichos en el mercado no se cubren", como ha apuntado Schlichting. Faltan especialistas tecnológicos en un sector digital con una alta demanda. A esto se suma la jubilación masiva de la generación del 'baby boom', que conforma "buena parte del tejido operario y tecnológico de España", lo que está provocando una alarmante escasez de profesionales como fontaneros, electricistas o albañiles.

El informe de la UE también atribuye parte de la responsabilidad del bajo rendimiento a las "distracciones digitales". Según datos de PISA, el 32% de los estudiantes europeos admite experimentar frecuentes distracciones en clase por culpa de la tecnología. La OCDE confirma el impacto negativo del "uso excesivo del smartphone y las redes sociales" en el desempeño académico, un problema que, aunque global, parece tener consecuencias más graves en España.

Este factor ha llevado el debate a plantear soluciones drásticas, como la prohibición de móviles a menores de 16 años que se ha implementado en Australia. Ingeborg Schlichting ha ido más allá, alertando de un problema detectado en Alemania: "los niños pequeños llegan al colegio y no saben hablar correctamente porque no habla nadie con ellos". Ha descrito una escena cada vez más común en los restaurantes españoles: "el padre con el iPhone, la madre con el iPhone, y el niño en el carro con un iPhone". Una realidad que, para los expertos de 'Fin de Semana', exige una reflexión social profunda.