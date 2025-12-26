Daniel, electricista autónomo: "En Cataluña, un oficial gana de media 1.800 euros netos, pero deberían cobrar más, la vida está muy cara"

En España, más de 3 millones de personas son trabajadores autónomos. Emprendedores que decidieron invertir sus ahorros en una idea de negocio y montaron su propia empresa. Es el caso de Daniel, conocido en redes como Constructipp, que cuenta su experiencia en una entrevista en el podcast de 'Sector Oficios'.

En clave económica, el joven ha compartido su experiencia tras haberse hecho autónomo. Comenzó su carrera laboral siendo asalariado, pero en su cabeza ya rondaba la idea de continuar por su cuenta.

De hecho, es autónomo desde hace años porque también obtiene ingresos por redes sociales: "Estaba trabajando para mi empresa que son gente maravillosa, y aparte de eso me hice autónomo para poder facturar los vídeos porque al final tienes un alcance y te llaman marcas. Está súper bien, no te quita de trabajar ni muchísimo menos, pero es un extra".

Daniel explica que, cuando tomó la decisión de empezar como autónomo también en el sector de la construcción, su jefe ya se lo esperaba: "Él me dijo que me quedara los años que quisiera, pero al mismo tiempo que volara cuando lo viera oportuno".

la inversión para comenzar como autónomo

A nivel de inversión, en su caso, no supuso un gran desembolso porque ya tenía las herramientas. Simplemente, compró una furgoneta de segunda mano que le costó 4.500 euros, a los que tuvo que sumar 2.000 de reparaciones.

Compró una furgoneta de segunda mano (una Peugeot Partner de 2012 con casi 300,000 km) por 4,500 €, pero tuvo que gastar 2,000 € adicionales en reparaciones mecánicas al poco tiempo. Prefiere trabajar en zonas como Coibató, Esparradera y Martorell, bajando a Barcelona lo mínimo posible debido al tráfico.

Canva Electricista aunónomo

Además, Daniel ha puesto de manifiesto las múltiples ventajas de ser su propio jefe: "Ser autónomo me da libertad; si tengo que llevar a mi niño al médico a una revisión con mi mujer, voy un lunes a las 11 y el martes ya trabajaré hasta las 11 de la noche".

En cuanto a su mujer, forman un gran equipo tanto a nivel personal como profesional. La define como "el pilar de la familia" y explica que le ayuda a gestionar toda la parte burocrática: "Yo no sé hacer una factura, me lo hace todo. Ella se ocupa de eso y del niño".

el sueldo medio de un oficial

Además, durante la entrevista se han referido al sueldo medio de un oficial que trabaja en electricidad, fontanería o climatización. Daniel explica que, de media, en Cataluña, ganan algo más de 1.800 euros netos, una cantidad insuficiente según su criterio.

"Lo suyo sería que ganaran un poquito más porque la vida está muy cara. Además, si un oficial es muy bueno, en la empresa lo van a cuidar. Va a tener otro trato y va a ganar más. Si hace alguna hora extra la va a cobrar muy bien y cuando no la quiera hacer va a decir que no y no va a pasar nada".