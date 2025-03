La historia de Marta Baeza, madre de 8 hijos que ha roto con los prejuicios sobre el Síndrome de Down: "Nos dijeron que no valía la pena"

El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Una jornada con la que se pretende concienciar sobre la inclusión. Se estima que en España hay 35.000 personas con este un trastorno genético. Detrás de cada una de ellas se esconde una historia.

Una de ellas es la de Joaquín. Está a punto de cumplir su primer año de vida, tiempo en el que ha cambiado por completo la rutina y los corazones de sus padres y sus siete hermanos.

Su madre, Marta Baeza, revela en 'Ecclesia al día' cómo durante el embarazo le informaron que Joaquín venía con una cardiopatía congénita y confirmaron que nacería con Síndrome de Down. A partir de ese momento, la vida de Marta y los suyos dio un vuelco.

“Nos ha traído la alegría y una manera de entender la vida que no conocíamos. Gracias a él vivimos todo más despacio, disfrutamos de las pequeñas cosas que antes ni notábamos”, cuenta Marta.

Un proceso duro pero lleno de amor

Aceptar la noticia no fue sencillo. “Cuando nos dicen que nuestro hijo estaba malito y que tiene Síndrome de Down, es un proceso: primero asimilar, luego entender, después aceptar”, recuerda. “Me decían que es como vivir un pequeño duelo, porque dejas atrás al hijo que imaginabas para recibir al que es, y en el fondo, es el mismo. Solo cambia tu cabeza”, ha detallado.

Tras dar a luz, Joaquín afrontó meses de hospitalización con una operación de corazón incluida. Marta no oculta el dolor vivido, pero lo transforma en gratitud: “Ha sufrido, y nosotros con él. Pero por fin lo tenemos en casa y ahora nos toca disfrutarlo”.

A pesar de todo, la pregunta más dura no vino del hospital, sino de su entorno: ¿Merece la pena? “Me lo preguntaron durante el embarazo y me lo siguen preguntando ahora. Siempre contesto lo mismo, una vida siempre merece la pena, y si es la de tu hijo, con más razón. Cada hijo es único”, ha subrayado.

La lección de vida que ha sido Joaquín para Marta y sus siete hijos

Los hermanos tratan a Joaquín como si se tratase “el juguete de la casa”, confiesa Marta entre risas. Son muchas las enseñanzas las que les está dejando el menor de los hermanos: “Han aprendido lo que es la discapacidad, la generosidad, y a entender que Joaquín tiene su propio ritmo. Lo aceptan con naturalidad y amor”.

Y es que son muchos los estereotipos hacia las personas con discapacidad. Frente a ello, Marta Baeza reconoce que recibir el diagnóstico de que tu hijo está enfermo no es sencillo, pero lamenta que “te ponen encima de la mesa todo lo negativo. Y claro que hay cosas difíciles, pero hay mucho más. Estos niños tienen una fortaleza y unas ganas de vivir impresionantes. Nos hacen mejores”.

“La sociedad no está preparada para el sufrimiento, y la discapacidad se ve como algo triste, como un problema. Pero no es así. Las personas con discapacidad pueden llevar una vida plena. El problema es el rechazo a lo diferente”, ha aseverado.

Joaquín ha sido para Marta una fuente de aprendizaje, especialmente “que la vida no va tan rápido, que hay que parar, mirar, respirar, que cada persona tiene su ritmo. Y que incluso en el dolor, hay amor. Él es el más generoso conmigo. Cuando nació y me miró por primera vez, me dijo sin palabras: ‘Mamá, aquí estoy. Vamos a por todas”, cuenta emocionada Marta.