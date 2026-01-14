Alejandro, camionero de Salamanca: "No es un trabajo que tienes 8 horas y te vas para casa, pero desde los 12 años que me subía con mi padre, siempre me ha gustado"

Son las 5:24 de la madrugada y Alejandro, un camionero de Salamanca, está en plena ruta. Ha llamado al programa 'Poniendo las Calles' de COPE para conversar con Carlos Moreno 'El Pulpo' mientras avanza por la A-66, a unos 60 kilómetros de Sevilla. Su jornada ha comenzado a la una de la mañana en su Salamanca natal con destino al puerto de Santa María (Cádiz), en un viaje nocturno marcado por la niebla y la lluvia intermitente, pero con la tranquilidad de una carretera casi vacía.

Una vocación sobre ruedas

Con 33 años, Alejandro forma parte de esa estirpe de transportistas que llevan el oficio en la sangre. "Al final es lo que me invocó mi padre y aquí seguimos", confiesa. Desde los 18 años se dedica profesionalmente a un mundo que conoce desde niño, cuando acompañaba a su progenitor. "Desde pequeñito iba con él en el camión, siempre me ha gustado y y aquí estamos, subido en uno ya a la lucha diaria", relata con orgullo.

Alamy Stock Photo Un conductor de camión mira la carretera a través del espejo lateral mientras conduce por un camino recto en un área abierta.

La pasión por el camión es una constante en su vida, una afición que se ha transformado en su medio de vida, transportando desde tubos de aire para centros comerciales hasta camas o realizando mudanzas. Reconoce que esta transmisión de la profesión de padres a hijos ya no es tan común. "Ahora ya no hay reemplazo como antes, ya la gente ve un trabajo muy duro, este de la carretera", lamenta.

No es un trabajo que tienes 8 horas y te vas para casa

Un sector sacrificado y sin relevo

Alejandro describe la realidad de una profesión exigente que demanda grandes sacrificios. "No es como un trabajo que tienes 8 horas y te vas para casa", afirma, "aquí ya sabes, un día te toca dormir fuera, otro día estás por allí por la zona de Salamanca, luego otros dos días fuera...". Esta es una de las razones por las que, en su opinión, este oficio del que hay que aprovechar cada minuto tiene cada vez menos adeptos.

La incertidumbre es otra constante: las rutas no son fijas y dependen de los clientes. "Un día nos toca Valencia, hoy, por ejemplo, nos toca Cádiz", explica. A pesar de que suelen conocer la planificación semanal, no hay opción a rechazar un viaje: "Coges lo bueno y lo malo". Estos factores son determinantes y explican cuánto gana un camionero en España, ya sea autónomo o asalariado.

Alamy Stock Photo Una persona está ajustando los controles dentro de la cabina de un camión mientras está estacionado en un área urbana.

Respecto a las nuevas normativas de tráfico, Alejandro se muestra crítico con la baliza V-16. "Yo no lo veo utilidad, porque al final nosotros la ponemos en la cabina delante y tenemos toda la caja atrás y no vas a ver la baliza", argumenta, considerándola "una tontería" desde su punto de vista. Su opinión se suma a la de otros profesionales del sector que, como él, llevan más de 30 años en la carretera y conocen sus peligros.

Al final vosotros sois nuestra compañía y estáis ahí para que no nos durmamos

La radio, una fiel compañera

En la soledad de la cabina, la radio juega un papel fundamental. "Al final vosotros sois nuestra compañía y y estáis ahí para para que no nos durmamos, para que estemos siempre alegres", agradece Alejandro al equipo de 'Poniendo las Calles'. Valora especialmente que sea un espacio sin debates políticos, que considera "estresantes", y confiesa que a veces, cuando el cansancio aprieta, no duda en subir el volumen y animarse cantando las canciones que suenan en el programa.