Macu Gortázar, psicóloga: "Tenemos la sensación de que nada nos termina de llenar, pero el aburrimiento nos ayuda a manejar la frustración"

En la sociedad actual, parece que hemos perdido la capacidad de no hacer nada. Esa sensación de angustia ante el vacío es un tema que Carlos Moreno 'El Pulpo' ha abordado en su programa 'Poniendo las Calles' con la psicóloga Macu Gortázar. La experta ha analizado por qué nos incomoda el silencio y cómo la sobreestimulación constante, marcada por la cruda realidad de las redes sociales y las pantallas, nos afecta profundamente.

La era de la sobreestimulación

Gortázar señala que, aunque el aburrimiento es una sensación universal que recordamos desde la infancia, hoy en día es más difícil de gestionar. "Estamos mucho más acostumbrados a estímulos muy rápidos, incluso simultáneos", explica. La capacidad de ver una película mientras consultamos la tablet y escuchamos una nota de audio nos ha llevado a un estado de sobreestimulación constante. Como consecuencia, "cosas que antes llevaban más tiempo nos aburren más".

Esta dinámica genera una profunda sensación de insatisfacción. "Tenemos un poco la sensación de que nada en el fondo nos termina de llenar", afirma la psicóloga. Según Gortázar, esto se debe a la "cantidad de recursos a los que tenemos acceso, que no terminan de llenarnos de manera profunda".

Alamy Stock Photo Niño aburrido en la cocina con su padre hablando por teléfono de fondo

El valor de no hacer nada

El aburrimiento nos ayuda a manejar la frustración"

Lejos de ser negativo, el aburrimiento tiene beneficios psicológicos importantes. El principal, según la experta, es que "nos ayuda a manejar la frustración". Aprender a tolerar que las cosas no salgan como esperamos es una habilidad crucial en todas las áreas de la vida. Esta capacidad nos permite gestionar desde pequeñas decepciones hasta grandes frustraciones, como no encontrar el trabajo deseado o no poder realizar un viaje.

Además, el aburrimiento nos permite "ser capaces de disfrutar de manera mucho más presente de las cosas que sí que tenemos". Gortázar pone como ejemplo situaciones como un apagón, donde la falta de estímulos habituales nos obliga a buscar otros recursos. Es en esos momentos cuando "dejamos mucho más espacio, pues a hablar con las personas con las que vivimos, a dar paseos, a tomarte algo en una terraza hablando con la otra persona, a leer un libro". Se trata de volver a lo básico, ya que cada vez hay más gente que reconoce que "no hay nadie que no esté mirando el móvil en el transporte público".

Alamy Stock Photo Un joven aburrido se queda en casa. Un hombre tumbado en el suelo leyendo y disfrutando del sol junto a la ventana.

Educar en el aburrimiento

Hay muchas maneras de divertirse sin necesidad de estar hiperestimulado"

La gestión del aburrimiento es también un reto para los padres. Cuando un niño dice "me aburro", la reacción de los adultos es clave. Gortázar advierte que los padres, a menudo desbordados por su propio estrés y la incapacidad de "gestionar la frustración" de sus hijos, tienden a ofrecerles más recursos para entretenerlos, como las pantallas. Este es un error, ya que, como alertan los expertos, "los niños necesitan aburrirse".

La psicóloga insiste en la importancia de "promulgar con el ejemplo". Los padres deben mostrar a sus hijos que hay muchas maneras de divertirse sin necesidad de estar hiperestimulado. En lugar de planificar fines de semana repletos de actividades costosas, Gortázar aconseja volver a lo simple. "Tus hijos tampoco pasa nada porque aprendan a disfrutar de un ratito de parque, que es gratis, está al alcance de todos, y al final, pues es un plan que puede ser divertido", concluye.