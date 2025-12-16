Luis (56), trabajador de un taller: "A las 6:00 horas ya estoy en la puerta del trabajo, ya llevo 30 y tantos años dedicándome a pintar coches"

Son las 5:24 de la madrugada y Luis, un pintor de coches de 56 años, ya está en la puerta de su lugar de trabajo. Este 'ponedor de calles', como se conoce a los oyentes del programa 'Poniendo las Calles' de COPE, ha contactado con Carlos Moreno 'El Pulpo' para contar su historia. "A las 6:00 horas ya estoy en la puerta del trabajo, ya llevo 30 y tantos años dedicándome a pintar coches", explica, demostrando una dedicación que mantiene intacta desde hace décadas. Su jornada empieza antes que la de la mayoría, pero lo hace para hablar por la radio, una anécdota que ha sorprendido a su mujer, Sandra.

La evolución de la tecnología en la pintura de vehículos

Con más de tres décadas de experiencia, Luis ha sido testigo de la transformación de su oficio. "Los colores ahora son más complicados", admite, pero asegura que se adaptan gracias a las "nuevas tecnologías de las pinturas". Un ejemplo claro son los acabados en mate, cada vez más populares en marcas como Cupra o Mercedes. Estos requieren una técnica especial, ya que "un coche mate no lo puedes pulir nunca, porque si lo pules le sacas brillo". La clave no está en el color en sí, sino en el barniz y en saber aplicarlo para lograr el efecto deseado.

Hay colores que son tricapas, y esos colores son muy caros, muy caros" Luis trabajador de un taller

El alto coste de estos acabados es un factor que muchos clientes desconocen al comprar el vehículo. "Hay mucha gente que se compran coches de colores así que son de efectos raros, que no saben lo que se están comprando", señala Luis. Explica que hay colores tricapas cuyo material de pintura puede superar los 1.000 euros, elevando la factura final de un trabajo a más de 2.500 euros.

Un taller a la vanguardia de la tecnología y la seguridad

El taller de Luis, situado en la Carretera Amarilla de Sevilla, es un ejemplo de modernización. Lejos de la imagen de talleres con un fuerte olor a disolvente, el suyo cuenta con "filtros anticarbono" en las cabinas para no emitir olores. Además, las pinturas actuales "ya no tienen plomo, todos son base agua", lo que las hace menos tóxicas que las de antes. La seguridad es una prioridad: "Nos ponemos nuestras protecciones, mascarillas... trabajamos con seguridad", afirma.

El equipo está formado por 14 personas que se turnan en las distintas tareas para evitar la monotonía y el desgaste. "Aquí preparamos, siempre hay un un un pintor, un compañero que pinta y nosotros le vamos preparando y nos vamos cambiando cada mes, cada 2 meses, para que el que está pintando no se queme", detalla sobre su dinámica de trabajo.

Una familia de comunicadores y una gran lealtad a la radio

Mi hija es periodista" Luis Trabajador de un taller

El tramo final de la conversación revela la faceta más personal de Luis: el orgullo por su familia. "Mi hija es periodista", desvela con alegría, "y trabaja en Radio Nacional de España". Pero no es la única conexión familiar con los medios. Su hijo Hugo, de 13 años, es un "superfan de Carlos Herrera" y su mujer, Sandra, fue quien le introdujo en el universo de COPE.