"El jamón ibérico se excluye de los aranceles de China a la carne de cerdo porque no pueden copiarlo, no tiene competencia ni es comparable con nada"

El sector del porcino en España se enfrenta a una nueva realidad comercial después de que China haya impuesto aranceles a la importación de carne de cerdo desde Europa. A pesar de la medida, que establece una tasa del 9,8% para las empresas españolas durante los próximos cinco años, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha calificado la cifra como “asumible” para el sector. Este complejo escenario ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja.

Una posición ventajosa para España

Según ha explicado en COPE Miguel Ángel Higuera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), la situación es “necesariamente soportable” para mantener la competitividad. Ha destacado que el arancel se ha reducido a la mitad desde el 20% provisional aplicado en septiembre. “España no sale muy mal parada”, ha afirmado Higuera, al comparar la tasa del 9,8% con la de sus principales competidores europeos, Dinamarca (18,6%) y Holanda (19,3%), que se enfrentan a aranceles prácticamente del doble. Esto otorga a las empresas españolas “una posición un poquito más ventajosa”.

EFE Varios tipos de carne de cerdo son puestos a la venta en un mercado de Madrid.

El jamón ibérico, un producto 'incopiable'

La medida arancelaria de China, que surge como respuesta a las tasas impuestas por la Unión Europea al coche eléctrico chino, tiene una exclusión notable: el jamón ibérico. La razón, según ha detallado Higuera, es que la investigación antidumping de Pekín busca productos que compitan con su producción local. En este sentido, ha señalado que “por ahora, y espero que durante muchos años, los chinos no están elaborando jamón ibérico”. Al no existir un producto chino similar con el que compararlo, queda fuera de la investigación.

No tiene competencia ni es absolutamente comparable con nada" Miguel Ángel Higuera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor)

Higuera ha sido tajante al respecto: “Como no tienen un producto propio que puedan compararse y que pueda decir que la exportación de jamón ibérico ha causado daño a un producto chino similar, como no lo hay, se tiene que excluir del proceso de investigación, puesto que obviamente no tiene competencia ni es absolutamente comparable con nada”. Los nuevos aranceles se aplican desde este 16 de diciembre, con la buena noticia de que la rebaja tiene carácter retroactivo, por lo que las empresas recibirán devoluciones.

La amenaza de la peste porcina

Esta guerra comercial se suma a la crisis interna que vive el sector porcino, que afronta pérdidas millonarias por la peste porcina africana (PPA). El director de Anprogapor ha confirmado que el último mes ha sido “muy difícil” debido al brote detectado en Cataluña. Actualmente, el foco “está totalmente confinado y acotado” y se trabaja para “intentar que ningún jabalí se vaya de la zona y, por tanto, la enfermedad no salga”. El objetivo prioritario, según Higuera, es evitar que el virus se extienda y contagie a cerdos de capa blanca, ya que son varios los expertos que avisan de que es probable que se detecten más casos en jabalíes.

A pesar de que la peste porcina africana amenaza al sector ganadero, la imagen de España como productor porcino sigue siendo un referente mundial. “Todo el mundo siempre nos ha mirado con esa sensación de que qué bien están haciendo las cosas en España”, ha comentado Higuera. Por ello, considera vital el trabajo conjunto de la Generalitat, el Ministerio y el sector para transmitir un mensaje de control. No obstante, ha admitido que “siempre hay que tener un plan b” en caso de que el virus sobrepase el confinamiento actual.

Paralelamente, la tensión en el campo europeo no deja de crecer. Los agricultores de los 27 países miembros han convocado una manifestación en Bruselas este jueves para protestar contra la nueva propuesta de la Política Agraria Común (PAC). Miguel Padilla, del sindicato agrario COAG, la ha calificado como “la propuesta más dañina que se ha puesto para el campo europeo y, por supuesto, para el campo español”, advirtiendo de que provocará una reconversión de explotaciones y, en consecuencia, “va a haber menos productos”.

La propuesta más dañina que se ha puesto para el campo europeo" Miguel Padilla Sindicato agrario COAG

Este clima de incertidumbre se refleja también en otros ámbitos, como la hostelería española, que ha frenado su crecimiento en 2025. La patronal Hostelería de España prevé que la facturación anual crezca solo entre un 2% y un 4%, frente al 6% del año anterior, un frenazo lastrado por la inflación y la caída de facturación del menú del día. Pilar García de la Granja ha apuntado en COPE que, aunque el turismo de mayor poder adquisitivo mantiene el gasto en las grandes ciudades, “el españolito de a pie ha reducido su gasto y su consumo”.