"Hacienda tiene ciertas lagunas sobre los datos de tu declaración de la Renta, no aceptes el borrador a ciegas, los más frecuentes se encuentran en las deducciones"

Con la campaña de la declaración de la Renta 2025 a punto de comenzar, la recomendación de los expertos es clara: no aceptar el borrador de Hacienda sin una revisión exhaustiva. Antonio Gallardo, responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), ha explicado en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE que, si bien el borrador es una herramienta útil, la propia Agencia Tributaria admite que puede no contener todos los datos, y la responsabilidad final recae siempre en el contribuyente.

Los errores más comunes del borrador

Según Gallardo, Hacienda presenta los datos que posee, que en la mayoría de los casos son correctos, pero existen "ciertas lagunas que Hacienda no conozca". Aunque los fallos en los ingresos son menos frecuentes, pueden ocurrir, por ejemplo, con subvenciones no declaradas, facturas de autónomos que una empresa no ha registrado o atrasos no contabilizados. Sin embargo, el principal foco de errores se encuentra en los gastos que dan derecho a deducciones.

Hacienda al final lo que nos presenta son los datos que ella tiene, pero puede haber ciertas lagunas que no conozca"

EFE El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España

El experto de ASUFIN señala que las deducciones que faltan son "mucho más frecuentes". Esto se debe a que la administración no dispone de información sobre ciertos gastos personales o familiares. "Pongo un ejemplo, la comunidad de Madrid tiene deducciones por compra de uniformes, por pagos de academias de inglés para los hijos. Esos datos no los tiene Hacienda", aclara Gallardo. Esta situación se repite en todas las comunidades, donde existen beneficios fiscales por conceptos tan variados como gastos de veterinario, que deben ser añadidos manualmente por el ciudadano.

Puntos clave a revisar

Para realizar una correcta revisión, Gallardo aconseja fijarse en varios apartados. En los ingresos salariales, se pueden deducir cuotas a sindicatos o gastos de colegiación obligatoria. En el capítulo de capital mobiliario, un "cajón de sastre" según el experto, hay que verificar los intereses de cuentas y los dividendos de acciones, especialmente si se tienen en un bróker no español. Lo mismo ocurre con los incrementos de patrimonio, donde se incluye desde la venta de un piso hasta las subvenciones, que generalmente tributan como un ingreso más. Por ello, es crucial conocer las deducciones que pueden salvarte más de 2.000 euros.

Incluso si no se está obligado a presentar la declaración, es fundamental comprobar el resultado. Gallardo insiste en que "aunque no tengamos la obligación, en esos casos, por supuesto, presentémosla para recuperar parte de ese dinero que hemos pagado de más". Puede que, por retenciones aplicadas en trabajos temporales, el resultado sea a devolver y, de no presentarla, se puede llegar a perder un ingreso de la tesorería, como se detalla en este análisis sobre las devoluciones de Hacienda.

Europa Press Gráfico con fechas oficiales de la Renta 2026. Se acerca uno de los momentos económicos más relevantes para los contribuyentes: la cita anual con Hacienda.

Novedades y deducciones estrella

Una de las deducciones más importantes y que sigue vigente es la destinada a mejorar la eficiencia energética de la vivienda. Estas ayudas son muy significativas, ya que "son deducciones que pueden ir desde el 20 al 60 por 100 de los gastos que nosotros hemos contraído", confirma Gallardo. Cubren obras como la instalación de paneles fotovoltaicos, el cambio de ventanas o la mejora del sistema de calefacción, y es necesario aportar la documentación que certifique tanto el gasto como la mejora energética conseguida.

Son deducciones que pueden ir desde el 20 al 60 por 100 de los gastos que nosotros hemos contraído"

Entre las novedades de esta campaña de la Renta 2025, destaca que los perceptores del salario mínimo interprofesional no estarán obligados a declarar. No obstante, el consejo sigue siendo el mismo: comprobar el borrador por si hubiera derecho a devolución. Respecto a los populares Bizum, Gallardo aclara que "solo hay que declarar si hay una actividad detrás de los mismos", como en el caso de autónomos o ventas de segunda mano, pero no por regalos o gastos compartidos entre particulares. Además, algunas ayudas, como las concedidas por la DANA en Valencia o por incendios forestales, están exentas de tributación, a diferencia de la mayoría de subvenciones.