Tener dos pagadores en la Renta no significa pagar más: la clave para evitar el susto con Hacienda

La campaña de la declaración de la Renta comienza el 8 de abril y termina el 30 de junio. Como cada año, surgen numerosas dudas entre los contribuyentes. Una de las más recurrentes es si el hecho de haber tenido dos pagadores durante el ejercicio fiscal implica obligatoriamente pagar más a Hacienda. El asesor fiscal Javier Fernández aclara que se trata de un mito muy extendido, aunque matiza que la desinformación puede llevar a que el resultado de la declaración salga a pagar.

La clave: las retenciones

Según Javier Fernández, el problema no reside en tener más de un pagador, sino en el porcentaje de retención del IRPF que se aplica en la nómina. "Es verdad que mucha gente piensa que al tener 2 pagadores, sí o sí le va a salir a pagar más, pero al final, normalmente, suele ser así, porque la gente no se informa", explica. El error más habitual es no comunicar al segundo pagador la existencia de otro, lo que provoca que se aplique una retención muy bajita.

La clave está exactamente en eso, en ponerte una retención acorde a la a la suma de los 2 ingresos" Javier Fernández Asesor Fiscal

La solución para evitar este tipo de sorpresas es solicitar a las empresas que ajusten la retención mensual en función de la suma total de los ingresos anuales. Aunque esto suponga cobrar "un poquito menos de nómina", garantiza que no habrá "esos sustos" cuando llegue el momento de rendir cuentas con la Agencia Tributaria.

Preparación de la Declaración de la Renta

También es importante recordar que el SEPE, el servicio público de empleo, cuenta como un pagador más a efectos del IRPF. Para la declaración de este año, la obligación de presentarla con dos pagadores se activa si la suma de los ingresos alcanza los 15.876 euros y los ingresos del segundo pagador superan los 1.500 euros.

Errores comunes y deducciones olvidadas

Otro de los fallos más comunes es presentar el borrador directamente sin revisarlo. El asesor advierte que el "miedo" o el "desconocimiento" llevan a muchos contribuyentes a confirmar un borrador que puede contener errores u omitir deducciones a las que tienen derecho, lo que podría suponer una devolución menor o un resultado a pagar mucho más alto.

A todo esto se suma el desconocimiento de los plazos y los trámites. Presentar la declaración fuera de tiempo, no corregir errores o no responder a requerimientos administrativos puede derivar en intereses de demora y penalizaciones económicas.

Persona agobiada declaracion renta

Mucha gente, por desconocimiento o miedo, ve el borrador y lo presenta sin informarse ni asesorarse" Javier Fernández Asesor Fiscal

Existen numerosas deducciones autonómicas que pueden aplicarse. Entre las más habituales se encuentran los gastos por hijos, como el material escolar o las clases de idiomas. Para los menores de seis años, también son deducibles gastos de guardería, comedor o extraescolares. Otras deducciones relevantes son las destinadas a nuevos autónomos, al cuidado de personas mayores de 65 años o a obras de mejora de la sostenibilidad de la vivienda.

Para todas ellas, es fundamental "que todo esté justificado", ya que Hacienda puede solicitar los recibos correspondientes. Ante la complejidad del sistema tributario, el consejo del experto es claro: "es importante, aunque cueste un poquito, escoger y ir con un experto que te pueda mirar tu declaración de la renta, a ver qué es lo más beneficioso para ti", ha concluido.