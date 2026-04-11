Siro López, tras el nuevo pinchazo del Real Madrid: "Cuando tú estás a siete puntos del primero, no puedes decir que la Liga la pierdes por los árbitros, pero habrá que decir al señor Alberola Rojas que es un inepto"

El Real Madrid empató 1-1 este viernes contra el Girona FC en la jornada 31 de LaLiga, un tropiezo que agrava sus dudas antes de viajar a Múnich en Champions. Este resultado podría dejar al equipo blanco a nueve puntos del liderato si el FC Barcelona consigue ganar al Espanyol en el encuentro de este sábado, una situación que ha provocado de nuevo los pitos en el Santiago Bernabéu.

En este contexto de crisis, la opinión del periodista Siro López en 'El Partidazo de COPE' ha resonado con fuerza. El colaborador ha sido contundente al analizar la situación del club y las posibles excusas arbitrales tras el mal resultado.

López sostiene que la distancia en la tabla es demasiado grande como para culpar a los colegiados. "Tú no pierdes una Liga por los árbitros cuando estás a 9 puntos del primero. Y a 7 puntos hace una semana", afirmó en la radio.

El periodista matizó que los errores arbitrales sí pueden ser decisivos en un campeonato reñido. "Perderás una Liga por los árbitros si es una Liga en la que llegas al final de la temporada un punto arriba, 2 puntos abajo", explicó, añadiendo que en ese escenario sí se podría lamentar el perjuicio de algún arbitraje concreto.

EFE Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras empatar contra el Girona.

Duras críticas a Alberola Rojas

A pesar de descartar a los árbitros como causa principal, Siro López fue muy crítico con la calidad del arbitraje en España, personalizando en el colegiado Alberola Rojas por la polémica de esta noche en la acción entre Vitor Reis y Mbappé.

"Ahora, sí habrá que decir al señor Alberola de Rojas que es un inepto, o sea, y que no puede estar arbitrando en Primera División", sentenció en los micrófonos de COPE.